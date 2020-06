Ein viel umjubeltes Gastspiel in Amstetten gaben der Tullner Manfred Distel und seine Bühnenpartner Natascha Ties, Helene Pointner und Stephan Pointner.

Von Anfang an war in den von Manfred Distel interpretierten Gedichten, Geschichten, Lidern und Sketches die tiefe Verbeugung vor dem großartigen Entertainer zu spüren. Mit ihrem „Großen Heinz Erhardt Abend“ konnten Distel & Co. das zahlreich erschienene Publikum im Kulturtreff „mozArt“ begeistern, darunter auch die Tochter des berühmten Komikers, Marita Malicke, die extra für die Vorstellung aus Deutschland angereist war! Sie zeigte sich angesichts des Rummels um ihren populären Vater überrascht und gerührt zugleich.