Arbeitnehmer haben Rechte, aber manche Arbeitgeber scheinen das zu vergessen. In Konfliktsituationen sorgt die Arbeiterkammer für Gerechtigkeit. Mehr als drei Millionen Euro hat die Bezirksstelle Tulln im Vorjahr für die Arbeitnehmer der Region erstritten. Das umfasst sowohl die Steuerrückholaktion als auch den Konsumentenschutz. „Geld, das den Beschäftigten zusteht“, betont Kammerrätin Michaela Gratzer. „Den größten Brocken macht die Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus“, analysiert Bezirksstellenleiter Günter Kraft.

Von nicht ausbezahlten Überstunden, Löhnen, Gehältern oder Abfertigungen über die Bezahlung unterhalb des Kollektivvertrags bis zu ungerechtfertigten Entlassung oder Insolvenz reichen die Problembereiche. Auch Arbeitslosenversicherung, Pension oder Krankheit sind Themen vieler Anfragen.

Die AK hilft allen, egal wie hoch das Gehalt oder der Lohn ist, betont Gratzer.