Das neue Stück von Roland Düringer, das er am Freitag, 20. März, abends im Danubium spielt, heißt „Africa Twinis“. „Ah, gibt’s ja dieses Geländemotorrad. Der Benzinbruder kehrt also zurück zu seinen Wurzeln …“, ist man geneigt zu vermuten – und liegt damit großteils falsch.

Ja, Düringer geht schon back to the roots, aber weiter als man denkt. „Ich war mit Fredi Dorfer bei Herwig Seeböck in der Theaterschule und stand zehn Jahre auf Bühnen, bevor diese Sache mit Schlabarett losging. Auch Muttertag war ein Stück, bevor es ein Film wurde, genauso wie ,Mahlzeit‘, das Vorbild für die Serie MA2412“, erklärt der Künstler im Gespräch mit der NÖN, „ich bin kein Kabarettist, ich bin ein Schauspieler, der gerne Geschichten erzählt.“ Und genau das tut er auch mit „Africa Twinis“.

Im Mittelpunkt der Erzählung stehen Engelbert Fröschl und Alois Zankl. Als Jugendliche scheitern die Freunde daran, mit ihren beiden Puch MCH 250 von Engelbrechts im tiefsten Waldviertel nach Dakar zu fahren – und das lächerliche 14.978 Kilometer vom Ziel entfernt. 30 Jahre später wollen es die beiden Mittfünfziger noch einmal versuchen, diesmal mit den titelinspirierenden Hondas …

Motorräder spielen also schon eine Rolle, aber keine entscheidende. „Es geht um die späte Verwirklichung von Jugendträumen. Genauso gut hätte auch eine Mount Everest Besteigung im Mittelpunkt stehen können“, erklärt Düringer, „ganz egal ist es natürlich nicht. Weil, wenn einer sagt: ,Mit 56 möchte ich endlich einmal ein riesengroßes Puzzle zusammen bauen‘, dann wäre das nicht so gut geeignet.“ Es geht um männliche Torschlusspanik, dieses „Wenn ich ‘s nicht bald mache, dann mach’ ich es gar nicht mehr“, das Nachholen von Abenteuern, für die es einst an Geld oder Möglichkeiten mangelte, oder die man(n) aufschob, weil Job, Familie und alles andere wichtiger waren. Es ist die Geschichte eines Scheiterns, die am Schluss aber doch einen kleinen Sieg beinhaltet – wenn auch auf einer anderen Ebene. Düringer: „Das Publikum ist mit mir älter geworden und kann diese Dinge nachvollziehen.“

Scheinwerfer, Sound und Düringer selbst

Neben den Hauptcharakteren gibt der Schauspieler auch die Mutter von einem der beiden und einen Taxler, der ebenfalls eine Rolle in der Geschichte spielt. „Es sind kurze Szenen und natürlich ist kein Motorrad auf der Bühne, der Schauwert ist gering“, so Düringer. Er produzierte das Stück fix und fertig als „Hörspiel mit Licht“. Zwei Scheinwerfer, Soundeffekte und Düringer selbst, mehr gibt es da nicht: „Das Publikum soll auch mit geschlossenen Augen in die Geschichte eintauchen können, die rein akustisch erzählt wird.“

Es ist etwas, das er noch nicht gemacht hat, und genau das reizt ihn, denn: „Ich versuche, mich nicht zu wiederholen, damit es mir selbst auch Spaß macht.“ Düringer sieht sich als „Ideenumsetzer“. Das Entwickeln, das Bewegen, das Aufbauen und Umsetzen, das interessiert ihn. An Dingen hängt er hingegen überhaupt nicht. Was uns wieder zu Motorrädern führt: Im Winter baut er regelmäßig eines um oder auf. Etwa vor ein paar Jahren eine „Skrämbla“ nach eigenen Vorstellungen auf der Basis einer Moto Guzzi V7 Classic. Das Einzelstück hat er längst wieder verkauft. Aktuell fahren sowohl Düringer also auch seine Frau die aktuelle Africa Twin. Ganz ohne Benzin kann man ihn sich einfach nicht vorstellen.

Für die Vorstellung im Danubium verlosen E&A und die NÖN 2x2 Karten. Wer bis Montag, 16. März, um 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.