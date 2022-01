Aus Tatort wird ein „Reminder ans Leben“

Am 20. Jännner 2019 wurde auf dem Merkur (heute Billa Plus) Parkplatz eine zweifache Mutter von ihrem Ex-Ehemann brutal ermordet. Exakt drei Jahre danach enthüllte Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl, die damals den Einsatz leitete, eine Gedenktafel vor einem frisch gepflanzten Baum. „Leben bewegt, Leben verändert. So nehmen wir es an: respektvoll, achtsam, in Liebe“, ist darauf zu lesen.

„Wir wollen daran erinnern, was hier passiert ist, aber gleichzeitig auch zeigen, wie das Leben verändert und, dass viel Gutes entstehen kann“, sagt Fiegl, „denn Zuversicht ist einfach so wichtig.“ Als Zeichen dafür wurde als „Reminder ans Leben“ ein Pazifik Ahorn gepflanzt, ausgewählt (wegen des orangefarbenen Laubes) und zur Verfügung gestellt von Helga und Rudi Starkl. Die Gedenktafel ist eine Spende von Kristina Breitwieser.

„Wir wollen daran erinnern, was hier passiert ist, aber gleichzeitig auch zeigen, wie das Leben verändert und, dass viel Gutes entstehen kann“Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl

„Ein sehr starkes Zeichen, das uns vor Augen führt, dass es noch mehr Achtsamkeit braucht, um Tragödien wie jene vor drei Jahren zu verhindern. Gewalt darf in unserer Stadt keinen Platz haben“, betont Bürgermeister Peter Eisenschenk. Stadträtin Susanne Stöhr-Eissert hatte im Vorfeld das Frauenhaus St. Pölten besucht und eine Spende des Tullner Gemeinderates in Höhe von 10.000 Euro überreicht. Geld, das aufgebracht werden konnte, weil Corona-bedingt kein Neujahrstreffen stattfand. Ausgegangen war die Initiative im Gemeinderat von Herbert Schmied.

Baum und Tafel sind wichtige Symbole, aber Sonja Fiegl will gemeinsam mit Kollegin Ramona Quest noch viel mehr erreichen. Die beiden Polizistinnen gründeten den Verein „Sofia’s Home“. Dabei soll eine virtuelle Plattform für Verbundenheit, Vernetzung und Persönlichkeitsentwicklung entstehen. Eines der ersten und wichtigsten Angebote wird extrem niederschwellige Präventionsarbeit sein.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren