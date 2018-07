Mit seinen Kindern war ein Vater in Tulln einkaufen. Als dann am Parkplatz hinter dem Minoritenkloster ein Autofahrer (57) an seiner kleinen Tochter knapp vorfuhr, wollte er diesen zur Rede stellen. „Du kannst mein Kind doch nicht niederfahren“, schrie er, setzte sich nach einem Wortgefecht auf den Beifahrersitz und versuchte, die Schlüssel abzuziehen. Gelungen ist das nicht. Der 57-Jährige stieg aufs Gas und fuhr mit ihm davon.

„Der Vater war nur halb im Auto, seine Füße hingen heraus. Der Angeklagte hat mit quietschenden Reifen beschleunigt. Ich habe befürchtet, dass es dem Vater die Füße abreißt, seine Schuhe haben am Boden geschliffen“, erzählt ein Zeuge im Prozess am Landesgericht.

Nötigung gibt der 57-Jährige nicht zu

In Notwehr habe er gehandelt, weil der Vater auf ihn eingeschlagen habe. „Stimmt nicht, der war relativ gelassen“, meint hingegen der Zeuge. Um Freispruch bittet der Verteidiger des Angeklagten: „Mein Mandant war in großer Bedrängnis“, sagt der Anwalt.

Für den Tullner setzt es sechs Monate bedingt (nicht rechtskräftig). „Der Angeklagte hat ein Problem mit Impulskontrolle. An dem Kind ist er zu knapp vorbeigefahren, ob das schon strafbar ist, war nicht feststellbar. Dass bei dem Vater die Emotionen hochgegangen sind, kann ich verstehen. Der Angeklagte hat die Nerven verloren, wie so oft. Deswegen ist auch ein Verfahren wegen Führerscheinentzugs anhängig“, sagt der Richter.