Nach Angaben von Sprecher Leopold Bien vom Donnerstag konnte der Mann aufgrund seines Gesundheitszustands aber noch immer nicht einvernommen werden.

Der Tatverdächtige und das Opfer befanden sich weiterhin im Spital. Die 25-Jährige war bereits am Dienstagabend befragt worden. Dabei gab sie an, mit dem Beschuldigten eine Lebensgemeinschaft zu haben. Nachdem sie am Montag in der Früh wach geworden war, habe ihr Partner mit einem Messer auf sie eingestochen.

Zu der Auseinandersetzung war es in einer Wohnhausanlage in Tulln gekommen. Die Polizei wurde aufgrund von Lärm alarmiert. Der Verdächtige wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen. Die 25-Jährige erlitt Schnitt- und Stichverletzungen, wurde ins AKH Wien transportiert und dort operiert. Auch der Verdächtige trug Blessuren davon.