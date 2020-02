„Fast and Furious“ stand im Tullner Kino „Starmovie“ auf dem Programm. Rege frequentiert war die Vorführung keineswegs. Exakt vier Personen befanden sich im Saal, zwei Zwölfjährige in der letzten Reihe sowie ein Mann (39) und dessen Ziehsohn in der vorletzten Reihe.

„Haltet‘s die Gosch‘n“

Weil die zwölfjährigen Tullner angeblich mit dem Handy spielten und sich laut verhalten hätten, brannten bei dem Erwachsenen die Sicherungen durch, weshalb er sich in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten verantworten musste.

Der Angeklagte aus dem Bezirk St. Pölten wurde der Nötigung für schuldig befunden. Er hatte die Burschen attackiert und sie angeschrien: „Haltet‘s die Gosch‘n“, was den Straftatbestand erfüllte.

Der Mann bestritt zwar, die Zwölfjährigen berührt zu haben, der Richter schenkte seiner Version jedoch keinen Glauben und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 3.960 Euro, die Hälfte davon bedingt: „Es handelt sich um zwei minderjährige Opfer“, führte der Richter aus.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, dem 39-Jährigen war das Ausmaß der Geldstrafe zu hoch.