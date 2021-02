„Ich möchte niemanden anschwärzen, aber mir ist wichtig, dass sowas anderen Familien nicht mehr passiert“ – nach Tagen voller Hoffnung und Euphorie, Angst und Verzweiflung haben die Angehörigen einer 84-Jährigen aus dem Wiener Umland traurige Gewissheit: Die Mutter und Großmutter ist am Sonntag, 31. Jänner, im Universitätsklinikum Tulln verstorben. Die Familie wird – nach einer Patientenverwechslung – erst drei Tage später von dem Tod in Kenntnis gesetzt.

Eine böse Vorahnung hegt der Sohn schon am Samstag, 30. Jänner, als die 84-Jährige aus dem Pflegeheim ins Krankenhaus gebracht wird: „Mama war Covid-positiv. Ich habe befürchtet, dass das prekär wird, war sehr verängstigt und habe mit dem Schlimmsten gerechnet.“ Unter normalen Umständen wäre er sofort ins Krankenhaus nachgefahren, erklärt er. Corona-bedingt musste aber ein Anruf genügen, die beruhigende Nachricht via Telefon: Die Mutter habe sich stabilisiert, ein zweiter Covid-19-Test sei negativ ausgefallen. „Das hat ins Bild gepasst. Ich habe mir gedacht: ,Die Mama, die ist ein Stehaufmännchen. Jetzt hat sie’s wieder geschafft‘“, erinnert sich der Sohn.

„Wir wähnten uns in voller Euphorie und voller Hoffnung, dass alles gut wird, ohne zu wissen, dass die Oma an dem Tag verstorben ist.“ Angehörige der 84-Jährigen, die im Spital verstorben ist

Die positive Auskunft gibt Mut. Den Sonntag verbringt die Familie gemeinsam, „wir waren spazieren und wähnten uns in voller Euphorie und voller Hoffnung, dass alles gut wird, ohne zu wissen, dass die Oma an dem Tag verstorben ist“.

Pflegeheim klärt den Irrtum auf

Bis Mittwoch, 3. Februar, wird der Familie täglich versichert, dass sich der Gesundheitszustand stetig verbessert – auch weitere Covid-19-Tests fallen negativ aus. „Es hieß, sie könne zurück ins Heim gebracht werden. Das war einer meiner schönsten Tage.“ Doch jegliches Glücksgefühl wird zerschmettert, als gegen 17 Uhr das Pflegeheim anruft: „Sie haben gesagt: ,Setzen Sie sich hin und halten Sie sich fest. Das ist nicht Ihre Mutter‘.“ Fassungslos, geschockt und verzweifelt, aber doch mit einem Fünkchen Hoffnung wendet sich der Sohn an das Krankenhaus – dort kann zunächst keine Auskunft gegeben werden. Es folgen Stunden des bangen Wartens: „Jeglicher logische Ablauf wird infrage gestellt. Man ist verunsichert: Wo ist sie und wie geht es ihr? Ist sie überhaupt in Tulln oder gar in einem anderen Krankenhaus?“

Robert Herbst

Um 20.30 Uhr erfährt die Familie schließlich, dass die Großmutter bereits am Sonntag verstorben ist: „Kein Stein bleibt am anderen. Nach dreieinhalb Stunden Warten wird mit einem Moment alles zerschlagen, weil administrative Vorgänge nicht funktionieren. Es ist eine Welt zusammengebrochen, es bleibt die Luft weg.“ Man könne sich noch so auf den Tod eines Angehörigen vorbereiten, „wenn er eintritt, trifft es einen wie eine Keule. Noch dazu, wenn man über Tage von einem Top-Aufwärtstrend ausgeht.“ Besonders tragisch: „Der Moment des Abschiedsnehmens und die letzten Minuten am Sonntag sind uns für immer genommen worden.“

Dennoch findet die Familie auch kleine Lichtschimmer: „Wir möchten uns beim Pflegeheim bedanken für die persönliche Betreuung. Dank der Kompetenz haben sie die Verwechslung erkannt und sofort reagiert.“ Ebenso ein Trost in dieser schweren Zeit: „So wie ich das sehe, hatte diese Verwechslung medizinisch keinen negativen Einfluss“, meint der Sohn.

Die vergangene Woche ist für die Familie „wie ein schlechter Film“. Auf der einen Seite stehen Angehörige, die erfahren, dass die totgeglaubte Mutter noch lebt – „mein vollstes Mitgefühl gilt der anderen Familie. Sie haben ebenso eine Berg- und Talfahrt durchgemacht“, betont der Sohn aus dem Wiener Umland, „aber wir wollen ins Bewusstsein bringen, dass es auch eine Kehrseite gibt von einer Familie, die kein Happy End hat.“

Das Universitätsklinikum Tulln bestätigt die Panne auf NÖN-Anfrage vergangene Woche: „Ja, die angesprochene Patientenverwechslung hat leider stattgefunden, und wir bedauern dies zutiefst. Wir nehmen diese Situation sehr ernst und auch zum Anlass unsere Abläufe intern noch genauer zu überprüfen, um zukünftig Verwechslungen wie diese ausschließen zu können.“ Im Bedarfsfall werde das Krankenhaus „den Hinterbliebenen selbstverständlich psychologische Unterstützung anbieten und wir übernehmen die durch die Verwechslung entstandenen Kosten.“

„Patientinnen nach Vorschrift behandelt“

Wie konnte es zu dem Fehler kommen? „Am Samstag, 30. Jänner, wurden fast zeitgleich zwei Patientinnen in schlechtem Allgemeinzustand von der Rettung gebracht – eine Patientin von Zuhause, die andere aus einem Pflegezentrum. Beide waren nicht orientiert und konnten keinerlei Angaben zur eigenen Person machen“, schildert eine Sprecherin des Klinikums im Namen der Spitalsleitung. Am Sonntag, 31. Jänner, ist eine Frau verstorben – „durch den falschen Namen wurden die falschen Angehörigen verständigt und somit das Bestattungsunternehmen durch die Angehörigen.“

Am Mittwoch, 3. Februar, fällt die Verwechslung auf, „als die andere Patientin zurück in das Pflegezentrum geschickt werden sollte, jedoch vom Pflegepersonal vor Ort nicht erkannt wurde“, so das Krankenhaus.

Nach einer genauen Recherche habe man die Angehörigen kontaktiert – und sich aufrichtig für die Patientenverwechslung und die damit verbundene emotionale Belastung entschuldigt. Die Sprecherin unterstreicht: „Wir möchten betonen, dass beide Patientinnen medizinisch und pflegerisch lege artis (vorschriftsmäßig, nach den Regeln der ärztlichen Kunst, Anmerkung der Redaktion) behandelt wurden und durch die Verwechslung keinerlei Schaden erlitten.“

Welche Konsequenzen zieht das Universitätsklinikum nun aus dem Vorfall?

„Die wesentlichen Fehler, die die Verwechslung erst ermöglicht haben, waren schon im Vorfeld passiert. Daher wird die Analyse beziehungsweise das Konzept zur Vermeidung derartiger Vorfälle die Einbindung aller einliefernden Blaulicht-Organisationen sowie der zuweisenden Einrichtungen/Heime mit umfassen müssen. Nur so kann der gesamte Prozess, losgelöst vom unmittelbaren Anlassfall, optimiert werden“, erklärt der ärztliche Direktor Peter Lechner am Montag, 8. Februar, gegenüber der NÖN. Und: „Es ist klar, dass das Krankenhaus hier eine zentrale Rolle spielen muss und wird, weshalb wir morgen (Dienstag, 9. Februar, Anm.) mit einer Besprechung den ersten Schritt in dieser Richtung setzen werden.“

Eine mögliche Covid-19-Infektion der verstorbenen Patientin will Lechner hingegen weder bestätigen noch dementieren, aber: „Seien Sie jedoch versichert, dass keinerlei Infektionsweitergabe von wem an wen auch immer stattgefunden hat. Alle neu Aufgenommenen werden ungeachtet ihres tatsächlichen oder vermeintlichen Namens jedenfalls so lange in einem Beobachtungsbereich behandelt, bis der Corona-Status zweifelsfrei geklärt ist. Dabei spielt der Name, unter dem die infektiologische Abklärung erfolgt, keine Rolle.“

Die Patientenverwechslung in Tulln machte vergangene Woche Schlagzeilen, nachdem die NÖN online exklusiv über den Aufruhr in Langenschönbichl berichtet hatte: Dort war für die fälschlich für tot erklärte 83-jährige Frau bereits das Grab ausgehoben, die Bestattung geplant und die Parte gedruckt worden.