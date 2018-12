Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Bike&Ride-Anlage stehen am Bahnhof nun 500 überdachte Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Das bedeutet eine Kapazitätssteigerung von 50 Stellplätzen, die sich in erster Linie durch die neuen Doppelstockanlagen ergibt, welche Platz für 400 Fahrräder bieten. Der Rest wurde mit Fahrradständern ergänzt.

Bike&Ride-Erweiterung sorgt für Qualitäts- und Komfortsteigerung

Moderner und umweltfreundlicher Bahnverkehr braucht eine zeitgemäße Infrastruktur. Deshalb ist es wichtig, entsprechende Maßnahmen zu setzen, um den Wechsel von der Straße auf die Schiene so bequem wie möglich zu gestalten. Die ÖBB arbeiten gemeinsam mit dem Land Niederösterreich daran, den Parkraum für PKWs und Zweiräder an Bahnhöfen laufend auszuweiten.

ÖBB, Harald Floh

Am Bahnhof Tulln haben ÖBB, Land und Gemeinde jetzt mehr Platz und mehr Komfort für Radfahrer geschaffen. Mit dem Bike&Ride-Angebot soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gefördert und den PendlerInnen ein gutes und kostenloses Service auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit geboten werden. Jeder neue Bike&Ride-Platz hat einen mehrfachen Nutzen: Zum einen wird der öffentliche Verkehr attraktiver, zum anderen leistet jeder einzelne Fahrgast mit dem Umstieg vom Auto auf die Bahn einen Beitrag für die Umwelt und auch für die Verkehrssicherheit.

Gemeinsame Investitionen

Insgesamt wurden 750.000 Euro in die Adaptierung des Parkdecks am Bahnhof Tulln investiert, wobei hier neben der Bike&Ride-Anlage mit verbesserter Verkehrsführung für Rad- und Fußgänger auch ein neues Blindenleitsystem hergestellt wurde. Weiters wurde eine Erweiterung der Taxistandfläche sowie der Kiss&Ride-Zone um jeweils drei Plätze vorgenommen. Die Anzahl der Frauenparkplätze wurde um zehn, die der Familienparkplätze um fünf erhöht.

Die Beleuchtungselemente und die Videoüberwachung wurden außerdem auf den neusten Stand der Technik gebracht. Die Mittel für den Ausbau der Bike&Ride-Anlage haben die ÖBB gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der Gemeinde aufgebracht, wobei die ÖBB 50%, das Land 35% und die Gemeinde 15% übernommen hat.