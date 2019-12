Die Initiative „Rainbowtrust“ startete kürzlich ihr jüngstes Projekt und betrat damit Neuland: die Finanzierung eines Fahrzeugs für die Gemüsebauern von Thiangaye, ein Dorf mit 2.500 Einwohnern. „Es handelt sich dabei um eine Crowd-funding-Kampagne, die wir zugunsten einer Gemüsebauern-Kooperative in ,unserem‘ Dorf im Senegal organisiert haben“, erklärt Obmann Reinhart Buchegger.

„Indem wir der örtlichen Kooperative ermöglichen, neue Absatzmärkte für ihre Produkte zu erschließen, hoffen wir auch, langfristig die Grundlage für den Verbleib junger Leute in ihrer Heimatregion zu schaffen“, so Buchegger weiter. Dadurch seien sie nicht gezwungen, ihre Familien zu verlassen und der Arbeit wegen in die Großstadt oder ins Ausland zu ziehen.

Wer hilft, dieses Vorhaben zu realisieren, leistet auf diese Weise einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung von Afrika. Buchegger: „Da die für die Anschaffung des Klein-Lieferwagens nötige Summe von 20.000 Euro von den Bauern selbst, aber auch von unserer Hilfsorganisation Rainbowtrust in einem überschaubaren Zeitraum kaum aufzubringen ist, erhoffen wir uns durch die Startnext-Kampagne die Erschliessung eines weiteren Kreises.“ Und jeder kann mit einer Spende helfen.

Die zukünftige Autonomie der Gemüseproduzenten soll einerseits diesen eine von ausbeute-rischen Zwischenhändlern unabhängige, selbstbestimmte Existenz ermöglichen und andererseits den Spendern die Gelegenheit bieten, sich am notwendigen materiellen Ausgleich zwischen dem reichen Westen und dem vernachlässigten Süden zu beteiligen. Darüber hinaus erhalten die Bewohner der Ortschaft eine tragfähige Lebensperspektive.

Alles Wissenwerte zum laufenden Projekt findet man unter https://www.startnext.com/gemuesebauern-thiangaye