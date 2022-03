Digitalisierter Schaugarten: „Erdenreich“ auf der Garten Tulln

Werbung

„In der Garten Tulln wird ein gemeinsames Pilotprojekt gestartet: Im neuen Schaugarten ‚Erdenreich‘ trifft traditionelle Gartenarbeit auf Digitalisierung. Damit entsteht in der ‚Natur im Garten‘ Erlebniswelt ein weiteres Highlight für die zahlreichen Besucher. Die im Garten gesammelten Erfahrungen und Daten sollen ab 2023 auch im Haus der Digitalisierung erlebbar werden. In Tulln werden wir also die Digitalisierung zum Blühen bringen“, freut sich Digitalisierungs- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Für „Natur im Garten“ Landesrat Martin Eichtinger ist das gemeinsame Projekt ein logischer Entwicklungsschritt: „Digitalisierung begleitet uns im gesamten Leben, so auch beim ökologischen Gärtnern. Der neue Schaugarten ‚Erdenreich‘ soll vorzeigen, wie digitale Lösungen die Pflege eines Gartens unterstützen können.“

Christoph Pasching, Head of Digital Solutions Brantner ergänzt: „Die Besucher sollen spielerisch an die Integration von unterstützenden nachhaltigen Technologien herangeführt werden. Sanft in den Garten eingebettete Technologien können zeigen, wie man seinen Garten zukunftsorientiert anlegen kann, um damit Wasser zu sparen bzw. um mit ‚green solutions‘ natürliche Oasen zu schaffen.“ Zwei Anwendungsbeispiele: Farmbot auf einem Hochbeet sät, jätet, gießt und erntet selbstständig.

Sensoren, die unterschiedlichste Daten liefern, wie Luftfeuchtigkeit, Regenmenge, Bodenfeuchte, u. v. m.

