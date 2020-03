Freier Eintritt:

Tina - die Show, Sa., 4. Juli, 20 Uhr.

Stadtkapelle Tulln - Movienight 2.0, 10. Juli, 20 Uhr.

Theatro Piccolo - Elefantenmond, Kindertheater, Sa., 11. Juli, 17 Uhr.

The Les Clöchards - Konzert, Sa., 18. Juli, 20 Uhr.

The Floyd Division, Sa., 22. August, 20 Uhr.

Reinhold Bilgeri & Band - 70- And Still Rocking - Tour 2020, Sa., 29. August, 20 Uhr.

Feuerwerk zur Gartenbaumesse mit The Solomons, Sa., 5. September, 20 Uhr.

Ticketverkauf:

Reinhard Fendrich - Starkregen, Sa., 25. Juli, 20 Uhr.

Martin Grubinger & Friends, Sa., 1. August, 20 Uhr.

Peter Kraus & Band, Sa., 8. August, 20 Uhr.

Herbert Pixner Projekt, Do., 13. August, 19.30 Uhr.

Angelo Kelly & Family, Fr. 14. August, 19.30 Uhr.