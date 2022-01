Dynamisches Duo fehlt der NÖN-Familie

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern der Tullner NÖN wird es nicht entgangen sein: Seit Jahresbeginn fehlen zwei wichtige Autorinnen-Namen. Doris Firmkranz und Helga Urbanitsch traten nach 25 bzw. 15 Jahren als freie Mitarbeiterinnen den mehr als wohlverdienten Ruhestand an.

Von Schiele-Forscherin zu Krokodil im Starkl-Teich

Interesse für aktuelles Zeitgeschehen und die Liebe zur deutschen Sprache waren für Doris Firmkranz Beweggründe, als Journalistin für die NÖN zu arbeiten: „Im Mittelpunkt stand für mich stets der Mensch. Männer, Frauen, im öffentlichen Leben stehend oder still im Kleinen wirkend - stets habe ich von ihnen gelernt und so meinen Horizont erweitert.“ Zu den interessantesten Begegnungen gehört für Doris jene mit Alessandra Comini. Die texanische Schiele-Forscherin war mit den Schwestern von Egon Schiele Melanie und Gerti sowie mit Schwägerin Adele Harms befreundet.

Was ich noch sagen wollte

Kuriosester „Einsatz“: ein Krokodil in einem Schau-Teich im Starkl Gartencenter, berührendster Moment: die völlig überraschende Ehrung mit der Silbernen Förderernadel für Verdienste um die Musikkapelle bei einem Konzert in König-stetten. „Im Redaktionsbüro ging es meist betriebsam, mitunter aber auch recht unterhaltsam zu“, erinnert sich Doris. So unterhaltsam, dass sie beschloss, lustige Sprach-Hoppalas in einem kleinen Buch zusammenzufassen: „Ziegen am Dach oder Nobody is perfect“ ist im BOD-Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung auf Bestellung erhältlich. Das Schreiben will sie im Ruhestand nicht aufgeben, an Ideen mangelt es nicht. Doris verfasst u. a. personalisierte Gedichte für verschiedene Anlässe.

„Ich hatte das große Glück bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen dabei sein zu dürfen, zu recherchieren und darüber zu schreiben“, denkt auch Helga Urbanitsch gerne an ihre aktive NÖN-Zeit zurück. Dabei kamen die zahlreichen musikalischen und kulturellen Events ihren persönlichen Interessen besonders entgegen.

Eines von vielen witzigen Erlebnissen: Helga berichtete über Dreharbeiten für Soko Donau auf dem Ausflugsschiff MS Stadt Wien in Tulln. Das Team rund um Gregor Seberg, der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll, Wolfgang Böck sowie Willi Stift waren an Bord, wo sich auch zahlreiche Journalisten und Fotografen mit ihren Profi-Kameras versammelten. „Beim Fototermin kämpfte ich mich mit meiner kleinen Kompaktkamera in die erste Reihe und bat: ,Bitte alle zur NÖN schauen.‘ Worauf Seberg ganz charmant meinte: ,Ja die NÖN erkennt man gleich an der tollen Kamera!‘ Das nachfolgende Gespräch war dann aber überaus herzlich“, erzählt Helga.

Ihre neugewonnene Freizeit will sie nützen, um dem Klavier-und Orgelspielen sowie dem Malen wieder mehr nachgehen zu können. Auch Reisen stehen am Plan, sobald die Pandemie vorbei ist.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren