Tulln Egon Schiele Museum liefert im kommenden Jahr "Hingucker"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Egon Schiele Museum Tulln Foto: NÖ Museum Betrieb GmbH

D as Egon Schiele Museum in Tulln widmet sich im kommenden Jahr mehreren "Hinguckern". Die Ausstellung "Egon Schiele. Blicke" bringt nach Angaben vom Dienstag von 25. März bis 5. November in der Schatzkammer ein Wiedersehen mit lange Zeit nicht gezeigten Werken.