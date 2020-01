Ehrenzeichen in Gold:

Franz Reither, Bürgermeister a. D. Hermann Kühtreiber (Zwentendorf), Bgm. a. D. Anton Priesching (Würmla) und Bgm. a. D.

Ferdinand Ziegler (Atzenbrugg)

Ehrenzeichen in Silber:

Feuerwehrkommandant Josef Nußbaumer

Ehrenzeichen in Bronze:

Johann Ambichler, Walter Bisak, Franz Ganser, Bernhard Heinl,

Ilse Krenn, Gerhard Neumayer, Anton Pfandl, Hans Peter Raunig und Franz Rauscher

Dank und Anerkennung:

Sebastian Ganja, Benedikt König, Magdalena Puxbaum, Franz

Rischanek, Julia Schreiblehner, Sportverein „Viktoria“ Rust und Markus Weiß