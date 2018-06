Am 23. Mai 1928 wurde Anton Antreich in Langenlebarn geboren. Auch 90 Jahre später sprüht er vor Lebenslust. Gut gelaunt fuhr der vitale Herr mit dem Elektromoped vor dem Schiff „Stadt Wien“ vor, um sich im Kreise der Familie hochleben zu lassen. „Das schönste Geschenk? Meine Familie!“

Am ersten Tag, an dem Tulln bombardiert wurde, wurde der damals 17-Jährige zur Luftwaffe einberufen - und landete an der Ostfront mitten im Artillerie feuer. „Vor und hinter uns die Russen“, erinnert er sich, „Wir konnten nur noch beten.“ Er beschreibt die Flucht, quer durchs Land, die Angst im Rücken, Gewaltmärsche, frierend am Dach eines Lkws, mit einer Draisine die zerbombten Gleise entlang.

Endstation war ein Lager nahe Oldenburg. „Wir waren voller Läuse, lebten von Suppe, Schnecken und Brennnesseln“, dann lächelt er: „Trotzdem fühlten wir uns an der Ostsee fast wie im Urlaub.“ Mit gefälschten Dokumenten gelang die Heimkehr nach Langenlebarn. „Das Wiedersehen mit den Eltern war unbeschreiblich“, erzählt er mit Tränen in den Augen.

Mit 23 Jahren wurde Antreich Hausinstallateur bei der Agrana, arbeitete als Autohändler und kaufte um zwei Schilling pro Quadratmeter ein Grundstück. „Der Kaufvertrag war teurer“, schmunzelt er. Mit seiner Frau gründete er das Tullner Fotogeschäft Antreich und baute die Studiobeleuchtung aus Flugzeugtrümmern. In den 50er-Jahren druckte der geschäftstüchtige Macher die ersten handkolorierten Postkarten des Landes. Druckereien übernahmen die Großaufträge. „Wir wussten damals nichts über Dinge wie Patentrecht“, bedauert Antreich.

„Mann muss jede Chance nützen“

Mit der zweiten Frau ging es nach Bregenz, wo er zwei weitere Häuser baute und zwei erfolgreiche Lokale eröffnete. Dann, mit 73 Jahren: „Liebe auf den ersten Blick“, lächelt Gattin Heidi, die ihn zärtlich „Tausendsassa“ nennt. 2002 die Erfüllung eines Lebenstraums: Zwei Jahre Kenia, im Küstenort Ukunda, der durch „Die weißen Massai“ bekannt wurde. Noch heute leuchten die Augen, wenn die beiden von Afrika erzählen.

„Mann muss jede Chance nützen“, beschreibt Anton Antreich sein Lebensmotto. Die nächsten Pläne? „Das Jahr ist schon verplant, demnächst fahren wir um den Neusiedlersee.“

Anton Antreich ist einer der letzten lebenden Zeitzeugen im ORF-Dokumentarfilm „Heil Hitler, Herr Lehrer – Jugend unterm Hakenkreuz“ (2009). Er schrieb die Autobiografie: „Im Schatten des Mangobaumes.“