Eine Kunstwerkstatt, viele Charaktere

„Was kann Kunst?“ Diese Frage stellte sich die Kunstwerkstatt (KWT) mit ihrer neuesten Ausstellung, welche in ihrer Vernissage vom 26. August eröffnet wurde (die NÖN berichtete) und aktuell zu sehen ist. Nun war es an der Zeit, die Frage zu klären, was die Kunstwerkstätte selbst und ihre Mitglieder in Zukunft erreichen möchten.

Zu diesem Anlass lud die KWT zu einem offenen Publikumsgespräch ein. Der Abend wurde von einem eigens dazu gedrehten Kurzfilm eingeleitet, in welchem bekannte Freunde der KWT – unter anderem Lukas Resetarits, Erich Schindlecker, Voodoo Jürgens, Gottfried Zawichowski und Peter Höckner – sich zu Wort meldeten und über ihr Verhältnis zu dieser Tullner Institution erzählten. Und es ist keine kleine Gruppe an Kunstinteressierten, die sich seit dem 1. Juni 1988 zusammengefunden hat – umfasst der Verein doch an die 150 zahlende Mitglieder.

Die Diskussion um die Zukunft der KWT zeigte Optimismus. Besonderes Augenmerk soll auf die weiterhin gute Zusammenarbeit professioneller Künstler und Laien gelegt werden. Besonderes für Junge, die ihre ersten Schritte in einer professionelleren Umgebung wagen möchten, will man da sein. Als Fazit des Abends wurde erkannt, dass „das größte Kunstwerk ist, dass sich so viele unterschiedliche Charaktere miteinander vertragen“. Man darf auf die nächsten 35 Jahre der KWT gespannt sein.

