Viele werden sich mit Schaudern noch an folgende Situation aus Kindheitstagen erinnern: Das Essen türmt sich scheinbar unendlich hoch auf dem Teller, am liebsten würde man aufspringen und den Esstisch verlassen. Doch da kommt irgend so ein Erwachsener mit erhobenem Zeigefinger daher und sagt: „Was auf den Teller kommt, wird aufgegessen!“ Eltern von Schülern des Kinderhorts beschwerten sich nun, dass diese Situation nicht der Vergangenheit angehört.

„Meine Tochter stresst das extrem. Sie mag nicht in den Hort, weil sie Angst hat, dass sie zuviel auf den Teller bekommt und dann aufessen muss“, erzählt eine Mutter. Die NÖN befragte daraufhin die Tullner Ernährungsexpertin Margarete Altenriederer, die empfiehlt: „Es wäre gut, wenn sich die Kinder das Essen selber nehmen und auch selbst nachholen können. Sollten sie sich einmal selbst zu viel auf den Teller geben, ist es natürlich gut, wenn mit dem Kind über den Wert des Essens gesprochen wird. Aufessen müssen, sollte ein Kind aber dennoch nicht.“

Abwechslung bei Hort-Essen

Laut Stadträtin Susanne Stöhr-Eissert ist das teilweise ohnehin der Fall: „Bei jeder Zutat des Menüs wird gefragt, ob mehr oder weniger gewünscht wird. Das Kind darf sich frei entscheiden. Dem Wunsch entsprechend wird ausgeteilt.“ Dennoch wird die Stadträtin eine Prüfung veranlassen, um herauszufinden, ob es tatsächlich zu solchen Situationen im Hort gekommen ist: „Im 21. Jahrhundert sollte der Zwang kein Mittel der Pädagogik mehr sein.“

Ein weiterer Kritikpunkt mancher Eltern sei auch der recht fleischlastige Speiseplan. Margarete Altenriederer geht für die NÖN den aktuellen Speiseplan durch. Es gibt Bröselnudeln, Rindsbraten, Fischfilet, Schinkenfleckerl oder Schweinsbraten, Schnitzel, … stets mit reichlich Obst und Gemüse. „Auf den ersten Blick passt das, obwohl Schnitzel, Leberkäse oder Schweinsbraten nicht unbedingt sein müssten. Zwei- bis dreimal Fleisch, eine Süßspeise und Fisch mit jeweils ausreichend Obst und Gemüse, das wäre wünschenswert“, sagt Altenriederer.

Stöhr-Eißert bestätigt, dass manche Eltern sich über den Speiseplan beschweren: „Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Lieferanten und versuchen viel Abwechslung zu bieten. Eltern wünschen sich mehr Gemüse, doch das kommt bei den Kindern oft nicht so gut an und wird dann oft nicht aufgegessen.“ Das Essen in den Tullner Horts werde stets frisch zubereitet und bestehe aus Suppe, Hauptspeise und Nachspeise in kindgerechter, gesunder Mischkost mit viel Obst und Gemüse.