Wie gehen Schulleitung, Lehrer und vor allem Schüler mit einer Tragödie wie dem Mordfall Leonie um? Wie läuft die Verarbeitung und die konkrete Trauerarbeit? Die Schule selbst gibt schon alleine zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen keine Auskünfte. Aber Andrea Richter, die Leiterin der Abteilung Schulpsychologie, gab der NÖN im Gespräch Einblicke in dieses heikle Themengebiet.

NÖN: Wenn in einer Klasse ein Todesfall eintritt, egal ob natürlich oder nicht, wie sind die ersten Schritte?

Andrea Richter: Die Schule kann sich dann an die Schulpsychologie wenden, was sie im Regelfall auch macht. Die erste Beratung klärt, was konkret passiert ist, wie der Status ist, was als Erstes zu tun ist. Alle neuen Direktorinnen und Direktoren erhalten eine Grundschulung in diese Richtung. Aber wenn ein Krisenfall eintritt, unterstützen wir Schulpsychologen sie auch vor Ort.

Wie schaut dann die konkrete Arbeit in der betroffenen Klasse aus?

Zuerst gibt es ein Gespräch mit der Schulleitung, um den Einsatz zu koordinieren. Für die ganze Klasse gibt es dann Gespräche mit Klassenlehrerinnen und -lehrern und Schulpsychologinnen und -psychologen, wobei es in erster Linie um Information geht, denn gerade zu Beginn sind nicht alle Schülerinnen und Schüler auf dem gleichen Stand. Dabei halten wir uns strikt an offizielle Informationen, es gibt keinerlei Spekulationen, und vor allem müssen auch die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen gewahrt werden. Die Familie der oder des Toten ist betroffen genug, die muss da nicht noch mehr belastet werden. Im zweiten Schritt stehen wir für Einzelgespräche zur Verfügung.

Es steht die Betroffenheit über den Verlust einer Mitschülerin/eines Mitschülers im Vordergrund.

Was sind da die häufigsten Themen, die dabei auftauchen?

Vorrangig geht es darum, das Gehörte an den bisherigen Erfahrungsschatz anzubinden. Das kann eine eigene Erfahrung mit dem Tod sein, wenn etwa der Opa oder die Oma gestorben ist, oder auch ein persönliches Erlebnis, etwa: „Aber ich hatte erst vor einer Woche Streit mit der/dem Verstorbenen…“ Es steht die Betroffenheit über den Verlust einer Mitschülerin/eines Mitschülers im Vordergrund.

Wie verarbeiten die Kinder und Jugendlichen selbst ein derartiges Ereignis??

Das ist stark abhängig von der persönlichen Vorbelastung, vom Selbsterlebten. Grundsätzlich haben sie einen ganz anderen Trauerrhythmus als Erwachsene. Das läuft stückchenweise ab, was eine Art Schutzmechanismus der kindlichen Psyche ist. In einem Moment sind sie tief traurig, im nächsten vielleicht wieder gut gelaunt. Sie müssen die Möglichkeit haben, normalen Alltag zu leben und nicht dauernd erinnert oder mit „Wie geht es dir denn heute damit“ befragt werden. Wir Erwachsene müssen für sie da sein und gerade am Anfang sagen: „Wenn etwas ist, kannst du jederzeit kommen, aber du gibst das Tempo vor.“ Wichtig ist dabei, dass die Erwachsenen keine Angst vor solchen Gesprächen haben und Sicherheit geben.

Zur Trauerarbeit gehört auch die Verabschiedung, wie läuft das in der Schule ab?

Die Möglichkeit, sich gut zu verabschieden ist wichtig: Auf Wiedersehen sagen und vielleicht noch eine letzte Nachricht mitgeben. Das sind oft symbolische Akte, etwa einen letzten Brief zu verbrennen und als Rauch zum Himmel aufsteigen zu lassen. Gleichzeitig sollte das nicht zu öffentlich erfolgen. Meist erfolgt die Verabschiedung daher intern im schulischen Rahmen nur für die Schülerinnen und Schüler.

Die Möglichkeit, sich gut zu verabschieden ist wichtig

Der konkrete Trauerfall in Tulln ereignete sich kurz vor Ferienbeginn. Wo können sich betroffene Jugendliche in den nächsten Wochen hinwenden?

Die schulpsychologische Beratung ist auch in den Ferien zu erreichen. Corona-bedingt gibt es auch noch eine Hotline des Ministeriums und als außerschulische Unterstützung ist „Rat auf Draht“ sehr empfehlenswert.