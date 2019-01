Am Mittwochmorgen wurden die Feuerwehren zwischen Tulln und dem Kraftwerk Greifenstein zu einem Ölteppich auf der Donau gerufen.

Am Einsatzort eingetroffen, begannen die vier Feuerwehren, das Öl mit einem Spezialmittel zu binden. Es gelang den Einsatzkräften das Eindringen des Schadstoffs in die Große Tulln und in den Yachthafen zu vermeiden. Der Einsatz dauerte über vier Stunden.