Die FPÖ fordert ein Sonderbudget für Straßensanierungen, und zwar in Höhe von sage und schreibe 15 Millionen Euro. Die NÖN hakte nach und sprach sowohl mit Parteivertretern als auch mit Experten der Stadtgemeinde Tulln.

Wie kommt es zu dieser Forderung? „Ich bin gemeinsam mit Gemeinderätin Kerstin Stoiber Straßen in Tulln und Langenlebarn abgefahren. Dabei sind uns mehr als 30 Fahrbahnen aufgefallen, die dringend saniert werden müssten“, erklärt FPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Bors. Wenn man davon ausgehe, dass 100 Meter Straße etwa 90.000 bis 100.000 Euro kosten, wären die 15 Millionen Euro laut Bors eher als Mindestsumme zu betrachten, wahrscheinlich wären sogar 20 Millionen erforderlich.

Stufenweise und über die Jahre

„Wir wollen uns auch noch die anderen Katastralgemeinden ansehen“, so Bors weiter, „und natürlich ist uns klar, dass das nicht alles auf einmal geht, sondern nur stufenweise über die nächsten Jahre.“

Ressortzuständig ist Stadtrat Harald Wimmer (SPÖ). Er meint dazu: „Die Liste an Straßen ist mir nicht unbekannt und sie wird von Jahr zu Jahr kleiner.“ Was die FPÖ leider nicht berücksichtige, seien Kosten für Kanal, Wasser und andere Einbauten, die mitkalkuliert werden müssen. Im Dezember gebe es dazu immer eine große Jahresbesprechung der Stadtgemeinde mit EVN, Kabelplus und anderen Unternehmen, in der die Baustellen koordiniert werden.

„Mittlerweile bin ich es gewöhnt, dass die FPÖ ein, zwei Jahre vor einer Wahl plötzlich die Menschen und die Straßen für sich entdeckt. Aber in Ausschusssitzungen hört man nicht viel von ihr“, so der SPÖ-Stadtrat.

Tatsächlich wurden im Jahr 2018 bereits 2,4 Millionen Euro in Straßen- und Radwegsanierungen investiert. In der Summe enthalten sind Planung und Umsetzung samt Beleuchtung. „Das deckt sich in etwa mit den 2,5 Millionen Euro pro Jahr, die wir schon vor längerer Zeit als für die Stadtgemeinde verträglich und machbar ermittelt haben“, erklärt dazu Stadtamtsdirektor Viktor Geyrhofer.

Wie man darauf kommt? – Zunächst einmal werden bei Generalsanierungen sinnvollerweise auch die Einbauten mit erledigt, durch die Stadtgemeinde selbst Kanal und Wasser, was noch einmal so viel kostet wie die Straße selbst. Andere Einbauträger erneuern Strom-, Gas- und Telekommunikationsleitungen, wodurch noch einmal etwa zwei Drittel der Straßenkosten hinzukommen. „15 Millionen für den Straßenbau ziehen etwa 14 Millionen für Kanal und Wasser sowie 9,4 Millionen für die Einbauten Dritter nach sich“, rechnet Geyrhofer vor. Selbst auf mehrere Jahre aufgeteilt wäre das im Stadtbudget kaum unterzubringen.

Die Personalfrage - wer soll das bewältigen?

Johannes Sanda (zuständig für Umwelt, Energie und Wasserwirtschaft): „Außerdem ist es eine Personalfrage, was sowohl die Stadtgemeinde selbst als auch die beauftragten Unternehmen abwickeln können.“ Ein wesentlicher Bestandteil der Vergabekriterien sei die CO -Belastung durch Baustellen und das soziale Gefüge (z.B. die Ausbildung von Lehrlingen). Kurze Lieferwege etwa wären bei einem Volumen von 2,5 Millionen Euro viel eher realisierbar.

Ganz allgemein ist man im Baustellenmanagement bemüht, ein Volumen zu erledigen, das nicht ins Chaos führt. „Da sind Zeitfenster für Ferienzeiten, Großveranstaltungen und Messen zu berücksichtigen. Wir wollen die Belastungen für Verkehrsteilnehmer, Anrainer und Wirtschaft so gering wie möglich halten“, betont Geyrhofer.