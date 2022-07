Funktionärsposten in Sportvereinen: „Es wird immer undankbarer“

Werbung

Auch in Tulln ist die um sich greifende Funktionärskrise im niederösterreichischen Unterhausfußball in den letzten Jahren deutlich zu spüren gewesen. Immer mehr Vereine verschwanden in den letzten Jahren von der Fußball-Landkarte. 19 Kampfmannschaften wird es in der nächsten Saison im Bezirk geben. Zwar musste jetzt seit 2019 kein Verein mehr die Segel streichen, das sind dennoch ganze sechs Mannschaften weniger als in der Meisterschaft 2010/11, als der Bezirk mit 25 Herrenteams den Höchststand verzeichnete. Der Prozess, der aktuell in manch anderem Bezirk die Runde macht, wurde hier bereits vor einigen Jahren durchlaufen.

Karl Heinz Grüneis kennt das aus eigener Erfahrung. Grüneis war bei zahlreichen Vereinen im Bezirk als Funktionär oder Trainer engagiert und war Obmann in Zeiselmauer, als die Fusion mit Muckendorf eingegangen wurde. „Es wird immer undankbarer. Die Haftungen und Auflagen werden von Jahr zu Jahr undurchsichtiger und umfangreicher. Einen Verein zu führen ist fast schon ein Vollzeitjob, der dich auch noch in Teufels Küche bringen kann. Dass sich da niemand mehr darum reißt, kann ich verstehen. Viele fragen sich, warum sie sich das antun sollen und andere wiederum trauen es sich nicht zu.“

Julia Kreitzer, Obfrau des SV Langenrohr sieht das ähnlich: „Ich bin wirklich gerne Obfrau des SV Langenrohr, auch wenn ich diesen Posten eigentlich nie angestrebt habe. Wir haben zum Glück ein kleines aber sehr feines Kernteam mit vielen Unterstützern, sonst würde das nicht gehen. Für die Funktionärsposten ist es aber schwierig Leute zu finden, weil die Verantwortung heute einfach eine andere ist, als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ein Vereinsfest zu organisieren, ist im Vergleich zu früher schon eine richtige Mammutaufgabe.“

Beim USV Atzenbrugg-Heiligeneich war man lange Zeit intensiv auf der Suche nach einem Obmann, da zunächst niemand diesen Posten übernehmen wollte. Seit April ist dieser Zustand aber Geschichte, denn mit Christoph Sallfert hat sich ein neuer Obmann gefunden.

Eigentlich hätte Sallfet das Amt sogar schon früher übernehmen wollen, Corona verhinderte aber eine Generalversammlung und somit die Wahl, wie Sallfert berichtet.

Im Bezug auf die schwierige Funktionärssuche hat Sallfert eine ähnliche Meinung wie Kreitzer und Grüneis: „Die Aufgaben für Funktionäre werden immer komplizierter und es gibt immer mehr Auflagen. Die Coronamaßnahmen und die Datenschutzverordnung sind zwei noch recht aktuelle Beispiele. Ich mache den Obmann, weil ich dem Verein schon immer sehr verbunden bin, aber das wird auch weniger, denn viele Eltern laden ihre Kinder auch einfach bei Vereinen ab, um sie zu beschäftigen.“

