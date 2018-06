Großartige Stimmung herrschte am Wochenende bei der Eröffnung der Garden Stage am Tullner Hauptplatz. Der eigens für das Fest angelegte Garten der Gärtnerei Starkl bot die perfekte Kulisse – am Freitag für den Eröffnungs-Showact von „The Bad Powells“, am Tag darauf für das Konzert der Gruppe „Missis Sippi“.

Die Partyband The Bad Powells mit Sängerin Foxy Pearl-white bot eine mitreißende Mischung aus Soul, Funk und Discomusik der 70er und frühen 80er Jahre. Damit verwandelte sich der Hauptplatz unversehens ins Studio 54. Die abgefahrenen, schrillen Kostüme und eine charmante Bühnenshow zogen das Publikum vom ersten Moment an in den Bann. Jung und Alt groovten und sangen ausgelassen zu den Hitlegenden der Disco-Ära, wie „Celebration“, „Kung Fu“ oder „Kiss“.

Der Samstag Abend stand im Zeichen der kultigen Songs von „Missis Sippi“. Schon am Nachmittag wurde der von den Gästen heiß ersehnte Rollrasen ausgelegt. Zu den heißen Rhythmen schlugen die Kids Purzelbäume am weichen Grün. S`Pfandls Getränkestand war stark frequentiert, was noch zusätzlich zur super Stimmung beitrug.