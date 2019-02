Angefangen hat die jüngste Serie der Gasthaus- und Restaurant-Schließungen vor etwa einem Jahr, als hungrige Gäste beim Griechen „Hellas“ vor verschlossenen Türen standen.

Nur einen Steinwurf weiter kämpft schon seit geraumer Zeit die „Albrechtsstube“ ums Überleben. Zweimal schon schwebte das Damoklesschwert Konkurs über den Köpfen der Betreiber. Jetzt ist das Gasthaus geschlossen. Liegenschaftseigentümer Wolfgang Steiner weiß warum: „Das Problem ist: Man mag vielleicht ein ausgezeichneter Gastronom sein, wenn aber unternehmerisches Denken und wirtschaftliches Wissen fehlen, kann das nicht gut gehen.“ Steiner bestätigt Gerüchte, wonach ein Grieche Einzug in die Albrechtsstuben halten wollte. Der Deal sei jedoch in letzter Minute geplatzt. An den Fenstern der Gaststuben kleben Zetteln, wonach „Gasthaus und Pension zu mieten“ sind. Renovierungsarbeiten laufen.

Geschlossen – das „Schmankerl“ am Tullner Minoritenplatz. | Peischl

Einen weiteren Steinwurf entfernt hat „Schmankerl“-Wirt Werner Wohlmetzberger das Hand- bzw. Küchentuch geschmissen. Nach einem Unfall seiner Frau, mit der er das Lokal geführt hatte, hat dieses nun geschlossen. „Wegen Unrentabiltät“, wie Wohlmetzberger betont.

Probleme ergeben sich mit dem Gasthaussterben auch für kleinere Vereine, Kartenrunden und anderen Interessensgruppen. So verliert nun die Diabetes--Selbsthilfegruppe ihren Treffpunkt, an dem sich die Mitglieder bisher jeden zweiten Dienstag im Monat versammelt haben. „Bei unserer letzten Zusammenkunft im Dezember hat man uns gesagt, dass es keine Treffen in der Albrechtsstube mehr geben kann“, berichtet Obmann Martin Marhold. Und so wurde aus der Weihnachtsfeier zugleich auch eine Abschiedsfeier.

Ob persönliche, gesundheitliche oder finanzielle Probleme – strukturelle Schwierigkeiten sind auf jeden Fall mit Schuld am Wirtshaussterben.

Schwierige Lage in der Gastronomie

„Die Spannen werden immer enger, die Auflagen der Behörden sind unübersehbar“, weiß Herbert Bonka (vor seinem Sohn, der ihm in dieser Funktion nachfolgte, Vertrauensobmann der Wirte im Bezirk Tulln).

„Zudem kommt noch, dass es äußerst schwierig geworden ist, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen.“ Geeignete Lehrlinge zu finden sei überhaupt fast ein Ding der Unmöglichkeit.