Das musste Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wohl mit eigenen Augen sehen. Die Erber Group hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Firmen des Bundeslandes hochgearbeitet. Die Gruppe ist derzeit an zwei Standorten in Niederösterreich tätig, nämlich in der Zentrale in Getzersdorf und im Technopol Tulln. Aus diesem Grund stattete die Landeshauptfrau dem Biotechnologie-Unternehmen einen Besuch ab. „Es ist beeindruckend, über welches Unternehmertum und welchen Forschergeist wir in Niederösterreich verfügen. Die natürlichen Produkte sind auf der ganzen Welt gefragt“, ist Mikl-Leitner fasziniert. Das Unternehmen sei nicht nur ein wichtiger Partner für die heimische Landwirtschaft, sondern auch bedeutender Wirtschafts- und Jobmotor.

In den kommenden Jahren sind alleine in NÖ an drei neuen Standorten Investitionen von rund 150 Mio. Euro geplant. Darunter auch ein neues Forschungszentrum im Tullner Technopol, das zum zentralen Forschungszentrum für rund 180 Mitarbeiter ausgebaut wird.