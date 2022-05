Job und Familie meistern: Betriebe für Familienfreundlichkeit geehrt

Werbung

Unternehmen, die bei familienfreundlichen Beschäftigungsformen, Arbeitszeitmodellen, und Weiterbildungsmöglichkeiten ganz vorne sind, wurden bei einem Wettbewerb des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ ausgezeichnet. Von 48 Bewerbern wurden jeweils drei in fünf verschiedenen Kategorien prämiert.

Bundesministerin Susanne Raab, Anton und Ricy Schwaighofer (Bikepirat), Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Foto Andreas Kraus

Das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) in Tulln belegt in der Kategorie Non-Profit-Organisationen den 2. Platz. Das Unternehmen punktete mit individuell vereinbarten Arbeitszeiten, mobilem Arbeiten und Kinderbetreuung vor Ort. Ein Komitee stellt außerdem sicher, dass sich Männer und Frauen beruflich gleichberechtigt entwickeln können.

In der Kategorie Kleinbetriebe bis 20 Beschäftigte erreichte die Bikepirat GmbH in Grafenwörth den 3. Platz. „Erklärtes Ziel des Familienbetriebes ist es, dass sich die Mitarbeitenden mit ihren Anliegen an die Firmenleitung wenden. Großer Wert wird darauf gelegt, dass sich die Beschäftigten für zukünftige berufliche Herausforderungen weiterentwickeln können“, begründet die Jury ihre Entscheidung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.