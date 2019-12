Maria -Luise Schabus, zuletzt im Verteidigungsministerium für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, hat eine beachtliche Karriere hinter sich. Die in Kärnten geborene Tullnerin begann ihre „militärische“ Laufbahn als Kanzleiunteroffizier am Fliegerhorst Brumowsky.

In der Folge wurde sie zum Kasernenkommando versetzt und schrieb damit als erster weiblicher Wirtschaftsunteroffizier im österreichischen Bundesheer Geschichte. Ihre unkonventionelle Art, Probleme verschiedenster Art rasch und unbürokratisch zu lösen, sprach sich bis nach Wien herum, und so wurde sie ins Bundesministerium für Landesverteidigung gerufen.

Bald wurde man im Kabinett des Bundesministers auf die höfliche, verlässliche und sich ständig weiterbildende Mitarbeiterin aufmerksam. Maria-Luise Schabus nahm das Angebot, dort als Referatsleiterin zu arbeiten, an. Aufgrund der Pensionierung eines Mitarbeiters wurde sie wenig später als dessen mögliche Nachfolgerin Werner Fasslabend vorgestellt. Dieser holte sie nach seiner Angelobung im Dezember 1990 tatsächlich im darauffolgenden Februar als persönliche Sekretärin ins Kabinett. „Das war ein riesiger Vertrauensvorschuss, er kannte mich ja nicht“, so Schabus heute rückblickend.

Zehn Jahre sollte die Zusammenarbeit mit Minister Fassl-abend dauern. Einzigartig in der Geschichte des österreichischen Bundesheeres jedoch, dass danach zwei Jahre mit Herbert Scheibner von der FPÖ folgten. Drei Jahre stand sie dann Günther Platter (ÖVP) zur Seite.

Die „Dienerin dreier Herren“, wie sie sich selbst bezeichnet, hatte jedoch stets das Wohl der gesamten Truppe im Auge. „Vom Grundwehrdiener bis hinauf in höchste Regierungskreise, jeder konnte sich mit seinem Anliegen an mich wenden“, erzählt die quirlige Blondine, „ich war quasi die Kummernummer des österreichischen Bundesheeres.“ Hierarchien kannte sie nicht. „Im Mittelpunkt – immer der Mensch“, so lautet bis heute ihr Wahlspruch.

Ein Wunder, dass sie sich neben ihrem anspruchsvollen Job viele Jahre aktiv und als Funktionärin des HSV Langenlebarn und ÖHSV engagieren konnte.

Kein Wunder, dass ihr 1998 das Goldene Verdienstzeichen der Republik und 2006 der Titel „Regierungsrätin“ verliehen wurde. Besonders stolz ist Maria-Luise Schabus auf das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, welches normalerweise berühmten Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben vorbehalten ist. Es wurde ihr 2017 verliehen.