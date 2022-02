HAK-Schüler geben Holocaust-Opfern Gesicht

Seit 2005 wird alljährlich am Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, der „Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ (International Holocaust Remembrance Day) begangen. Am 27. Jänner gedenkt man auf Initiative der Vereinten Nationen des nationalsozialistischen Völkermordes an sechs Millionen europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs.

Die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel bietet eine besondere Möglichkeit, Frauen, Männer und Kinder, die dem Verbrechen zum Opfer gefallen sind, vor dem Vergessen-Werden zu bewahren. Menschen aus aller Welt können sich im Internet auf einer digitalen „Gedenkmauer“ eintragen, ihr Name erscheint dann gemeinsam mit jenem des Holocaust-Opfers, an das man (sich) erinnern will. Diese digitale Gendenkmauer heißt „I Remember Wall“ und ist unter www.iremember.yadvashem.org abrufbar .

Die 4AK wurde, gemeinsam mit knapp 100.000 Teilnehmern mit Klassenvorstand Christoph Helfer im Rahmen des Unterrichts im Fach „Politische Bildung und Geschichte“ Teil dieser Aktion. Jeder Schüler wählte auf der Homepage von Yad Vashem eine Person aus, recherchierte die – manchmal umfangreicheren, weitaus öfter spärlichen – Informationen zu ihrem Leben und Sterben und gestaltete ein „Erinnerungsplakat“ an sie.

