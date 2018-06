Die Geschichte dieses Alltagsgegenstandes, den so ziemlich alle in der Tasche haben, wurde im Rahmen der Südwind-Workshops in den Fairen Wochen bewusst und begreifbar gemacht. In Kooperation mit der Klimabündnisgemeinde Tulln erarbeitete die Referentin Julia Probst von Südwind NÖ gemeinsam mit den Schülern der ersten Klassen HAK Tulln des Workshoptages den langen Weg des Smartphones vom Abbau der Rohstoffe bis zur Entsorgung.

Viele unserer Alltagsgegenstände wie Handys weisen Produktionsfehler auf, die oft unsichtbar bleiben – menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und ungerechte Entlohnung in Form von Hungerlöhnen stehen in der Elektronikindustrie an der Tagesordnung. Zu oft bleibt im Verborgenen, wo die Rohstoffe für die Produktion herkommen, unter welchen Bedingungen die Herstellung geschieht und wohin unsere Handys nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer gehen.

Das Smartphone hat seine Wurzeln auf der ganzen Welt. Die Rohstoffe stammen aus Südamerika, Afrika oder Asien, der Zusammenbau geschieht hauptsächlich in China. Doch die sachgemäße Verwertung bei Elektroaltstoffsammelstellen der Gemeinden bzw. illegale Entsorgungsformen waren Thema dieses Workshops.

Die Teilnehmer der Workshops hatten die Gelegenheit, über Arbeitsbedingungen und Rechte zu diskutieren, die Rohstoffe kennenzulernen und über die eigentlichen Herstellungskosten und Wege zu erfahren.