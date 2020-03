Einige Neuerungen brachte die konstituierende Sitzung des Tullner Gemeinderates.

Angelobt sind vorerst nur 35 der 37 Mandatare (23 TVP, 5 Grüne, 4 SPÖ, 3 TOP, 1 FPÖ, 1 NEOS), Peter Liebhart und Marina Manduric (beide TVP) waren entschuldigt.

Große Mehrheit für Eisenschenk

Erste Handlung der frisch Angelobten: die Wahl des Bürgermeister. Peter Eisenschenk (TVP) wurde mit 32 von 35 Stimmen (drei Zettel blieben leer), und damit mit so vielen wie noch nie zuvor, wieder gewählt.

"Ich bedanke mich für diesen für mich sehr perönlichen Wahlgang. Das ist eine eindeutige Botschaft, das Miteinander zu stärken", sagte Eisenschenk. Er lud die Mitglieder des Gemeinderates ein, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam Vorbilder zu sein: "Schaffen wir durch Respekt, Wertschätzung und Empathie ein Miteinander im Gemeinderat, das nach außen strahlt." Der wieder gewählte Bürgermeister kündigte ein Personal- und Positionspaket an, mit dem eine eindeutige Einladung zum Mitgestalten ausgesprochen werde und das eine Abbildung des Wahlergebnisses enthalte. "Wir wissen alle: Der Erfolg von heute ist nicht der Erfolg von morgen", betonte Eisenschenk, "es warten zahlreiche Aufgaben." Es gelte, gemeinsam das Stadtentwicklungskonzept zu besprechen und die Stadt so zu positionieren, dass sie nachhaltig aufgestellt ist, vom Handel über die Landwirtschaft bis zum sozialen Gefüge.

Ausschuss-Arbeit für alle Fraktionen

Im Detail präsentiert wurde das Paket von TVP-Fraktionsobmann Peter Höckner:

Die TVP tritt jeweils 4-5 Ausschussitze an NEOS und FPÖ ab, die sonst nicht in den Ausschüssen vertreten wären.

Es gibt einen 2. Vizebürgermeister für die Grünen und einen 3. für Langenlebarn (TVP), die aber nicht mehr Entgelt erhalten sollen als ein Stadtrat.

Die Zahl der Stadträte wird von 10 auf 11 erhöht und es wird ein 12. Ausschuss eingerichtet (Umwelt und Klimaschutz), in dem der Bürgermeister Obmann ist.

Kritisch dazu äußerte sich Andreas Bors (FPÖ): "Wir sollten es bei zehn Stadträten belassen, über die Periode sind das Mehrkosten von rund 80.000 Euro." Auch Michael Hanzl (TOP) war nicht begeistert: "WIr haben uns immer für schlanke Organisation eingesetzt. Drei Vizebürgermeister sind nicht unbedingt notwendig."

Mehr Arbeit auf mehr Schultern

Lucas Sobotka (TVP) verteidigte das Paket: "In Tulln und in unserer Gesellschaft gilt es immer mehr Themen zu bewältigen." Als Beispiele nannte er Umwelt, Digitalisierung und Pflege, die immer breiter und größer würden. Auf mehr Schultern verteilt könne die Stadt hier auch mehr weiterbringen. "Der elfte Stadtrat ist mehr als gerechtfertigt, der zweite und der dritte Vize kosten nichts", so Sobotka.

Ein Appell kam von Herbert Schmied (NEOS): "Entscheidend ist nicht wieviele Ausschüsse, Stadträte und Vizebürgermeister wir haben, sonden, dass und wie in den Ausschüssen gearbeitet wird und, dass sich alle Fraktionen einbringen."

Letztlich stimmten TVP, Grüne und SPÖ für das Paket, TOP und FPÖ dagegen.

Somit wurden in den Stadtrat gewählt (Partei, Stimmen):

Michael Hanzl (TOP, 31)

Franz Hebenstreit (TVP, 33)

Hubert Herzog (SPÖ, 35)

Peter Höckner (TVP, 35)

Paula Maringer (TVP, 34)

Wolfgang Mayrhofer (TVP, 33)

Rainer Patzl (Grüne, 34)

Elfriede Pfeiffer (TVP, 32)

Harald Schinnerl (TVP, 35)

Lucas Sobotka (TVP, 32)

Susanne Stöhr-Eißert (TVP, 31)

Erster Grüner Vize in Stadtgeschichte

Harald Schinnerl ist nun erster Vizebürgermeister: "Ich freue mich, gemeinsam mit euch allen, die kommenden Aufgaben und Probleme zu bewältigen." Rainer Patzl ist zweiter VIze: "Ich fühle mich sehr geehrt, erster Grüner Vizebürgermeister in der Geschichte der Stadt zu sein und werde mich tatkräftig in meinem Ressort austoben." Der dritte Vize Wolfgang Mayrhofer sieht seine Wahl "als klares Zeichen in Richtung Langenlebarn". Wer ihn kenne, wisse, dass er keine Parteipolitik, sondern Politik für die Menschen mache.

Ein kleines Hoppala gab es schließlich bei der Besetzung des Prüfungsausschusses, der wie alle anderen auch 12 Mitglieder haben sollte. Andreas Bors (FPÖ) verwies auf die Gemeindeordnung, nach der dieser Ausschuss in Tulln maximal 9 Mitglieder haben dürfte. Bürgermeister Eisenschenk dankte für den Hinweis und drei TVP-Leute verzichteten auf ihren Sitz im Prüfungsausschuss.