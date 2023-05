Wenn der Aufzug zur Barriere wird

TULLN Stufensteigen um zu einem Bahnsteig zu gelangen ist schon mit einem Kinderwagen oder Fahrrad alles andere als lustig, aber alleine mit einem Rollstuhl schlicht unmöglich. Eigentlich sollte sich dieses Problem am Hauptbahnhof Tulln nicht mehr stellen, da er mit zwei Aufzügen barrierefrei ausgebaut ist. Im Falle eines Defekts kann sich das aber rasch wieder ändern. Richtig ärgerlich und mühsam wird es, wenn die Reparatur dann nicht Tage, sondern Wochen dauert. Genau das musste Agnes Bichler, Bereichssprecherin der Menschen mit Behinderung der Jungen Generation im Bezirk Tulln, am eigenen Leib erfahren.

„Ich bin Rollstuhlfahrerin und fuhr mit meiner Assistentin am 4. Mai mit dem Rex um 23:07 Uhr von Wien Spittelau nach Tulln. Als wir um 23:32 Uhr ankamen, mussten wir mit Entsetzen feststellen, dass der Lift von Gleis eins und zwei, wo wir ankamen, nicht funktionierte“, berichtet Bichler von dem Moment, als sie erstmals mit dem Problem konfrontiert war. Im Gegensatz zu Krems gebe es in Tulln am Bahnsteig keine SOS-Notruf-Möglichkeit und es war niemand in Sicht, der helfen hätte können. Also suchte die Assistentin auf Umwegen den Fahrdienstleiter auf.

Auf Bahnsteig 3 war alles in Ordnung

„Er war so nett und organisierte den letzten Zug, der über Nacht in Tulln Stadt stehen sollte. Mit diesem konnten wir den Bahnhof Richtung Wien verlassen und nach dem Wechsel der Gleise wieder in Tulln halten - diesmal auf Bahnsteig drei, wo der Lift funktionierte“, schildert Bichler die kreative Notlösung der Bahn. Was bleibt war ein ungutes Gefühl: Denn im Falle eines kaputten Lifts (und das war er 14 Tage nach dem Vorfall noch immer) hat eine Rollstuhlfahrerin keine Möglichkeit, vom Bahnsteig wegzukommen. „Meine Arbeitsstelle ist in Wien und mein Wohnort in Tulln. Somit bin ich als Rollstuhlfahrerin auf den öffentlichen Verkehr angewiesen“, sagt Bichler.

Drei konkrete Vorschläge für die ÖBB

Sie fordert die ÖBB auf, für ein Notfallszenario im Sinne der Sicherheit eines Rollstuhlfahrers zu sorgen: „Denn wenn ich alleine unterwegs bin, und dieses Recht gebührt auch mir, habe ich keine Möglichkeit Hilfe anzufordern.“ Daher hat sie drei konkrete Vorschläge:

1. Telefonnummer vor Ort bzw. Notrufsäule wie in Krems.

2. Die Liftfirma muss der ÖBB sofort den defekten Lift melden, damit diese zeitgleich für die Umleitung des Zuges auf einen Bahnsteig mit funktionierendem Lift sorgen kann.

3. Wiederherstellung der Möglichkeit, im Notfall die Gleise überqueren zu können, wie vor dem Umbau.

ÖBB-Pressesprecherin Julia Krutzler sagt: „Wir bitten die betroffene Kundin um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten bei ihrer Reise durch den defekten Lift.“ Ziel der ÖBB sei es, alle Fahrgäste sicher und barrierefrei ans Ziel zu bringen und: „Wir arbeiten gemeinsam daran, die Barrierefreiheit zu verbessern, und haben die Verbesserungsvorschläge intern an die zuständigen Stellen weitergeleitet.“ Wobei das Queren von Betriebsgleisen aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt sei.

Der Liftdefekt sollte mittlerweile behoben sein. Bis 23. Mai war das nicht der Fall.

