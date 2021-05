NOEN

NÖN: Wie kam es zur Entstehung dieses Buches?

Eisenschenk: Es war mir ein persönliches Anliegen, dass die ereignisreiche Geschichte der Stadt erneut aufgearbeitet wird. Seit dem Werk von Otto Biack mit der Erstauflage 1966 hat sich das Wissen um unsere Vergangenheit vertieft und auch das Verständnis, wie Geschichte vermittelt werden soll, ist ein anderes geworden. Mit Johannes Ramharter und Heidi Bachhofer haben wir das perfekte Team gefunden, ein neues Standardwerk zu Tullns Geschichte zu schaffen.

Wie entstand das Konzept, die Geschichte der Stadt von der strengen Chronologie loszulösen?

Ramharter: Es war von Beginn an unsere Intention, ein Buch für künftige Leserinnen und Leser zu schreiben. Dazu wurde der Einstieg in die Texte niederschwellig gehalten. In diesem Sinne kann man eine Fragestellung wählen, die einen gerade interessiert, und bekommt einen in sich abgeschlossenen, historischen Essay zu dem entsprechenden Thema geboten.

Bachhofer: Nicht zuletzt hoffen wir auch, dass Teile des Buches als Unterlage im Geschichtsunterricht der Schulen verwendet werden können. Dazu ist eine Gliederung in einzelne Themenbereiche hilfreich.

Waren die „Momente“ rasch klar oder entschied man sich erst während der Recherchen für bestimmte Themen?

Bachhofer: Grundsätzlich ergaben sich die „Momente“ aus der Kenntnis der Tullner Infrastruktur und Geschichte. Da die vorab definierten Themengebiete als Team-Arbeit an einzelne Bearbeiterinnen und Bearbeiter vergeben wurden und darauf geachtet werden musste, dass der Zusammenhang gewahrt bleibt und es zu keinen Überschneidungen kommt, war die Kapiteleinteilung eigentlich von Beginn an weitestgehend klar.

Ramharter: Das Einzige, was nachträglich noch ergänzt wurde und von dem ich hoffe, dass es von den Leserinnen und Lesern angenommen wird, ist die Anthologie (Sammlung) mit Texten zur Tullner Geschichte im Anhang des Buches. Hier wollten wir die Essays, deren Umfang ja beschränkt war, von Zitaten entlassen, ohne auf den „Originalton“ der Vergangenheit verzichten zu müssen.

Gab es Kapitel, die besonders schwierig aufzubereiten waren?

Ramharter: Aus meiner Sicht gab es zwar kein Kapitel, das besonders schwierig aufzuarbeiten war, doch war es natürlich aufwendiger, Informationsquellen über Ereignisse zu erschließen, die (noch) nicht publiziert sind und aus der jüngsten Vergangenheit stammen. Letztlich war es uns ja wichtig, nach Möglichkeit alle Bereiche des Tullner Lebens einzubauen, und hier waren einige Recherchen etwa über die Vielfalt des religiösen Lebens in der Stadt erforderlich.

Eisenschenk: Ein Kapitel über die „Zukunftsvision“ für Tulln zu schreiben, ist grundsätzlich eine große Herausforderung, dabei war es hilfreich, dass wir parallel an der Tulln Strategie 2030 arbeiteten.

Sie befassen sich nicht erst seit gestern mit Tulln und der Stadtgeschichte. Gab es im Zug der Arbeit an dem Buch auch Momente, die Sie selbst überrascht haben?

Ramharter: „Überrascht“ ist vielleicht zu viel gesagt. Die Arbeit im Team hat aber die Möglichkeit mit sich gebracht, unterschiedliche Sichtweisen zur Tullner Geschichte in Dialog zu bringen. Dadurch haben sich manche Aspekte und Schwerpunkte im eigenen Bild der Vergangenheit verschoben, und das war ja auch das Ziel einer gemeinsamen Arbeit.

Bachhofer: In diesem Sinne wurde auch allen Bearbeiterinnen und Bearbeitern ein weitestgehender Freiraum im Rahmen der notwendigen redaktionellen Vorgaben eingeräumt.

Das ist jetzt zwar fast so, als ob man Eltern nach einem Lieblingskind fragen würde, trotzdem: Haben Sie einen Lieblingsessay zu/über Tulln?

Bachhofer: Dazu kann ich nur mit Aristoteles antworten: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Nur durch die Gesamtheit der einzelnen Beiträge ergibt sich ein vollständiges Bild über die Geschichte Tullns, nur die einzelnen Essays zusammen machen das ganze Buch aus.

Wie wurden die Gastautoren ausgewählt und wie gestaltete sich die Zusammenarbeit?

Ramharter: Zur Mitarbeit wurden sowohl Tullnerinnen und Tullner als auch mit der Stadt Verbundene eingeladen. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die wissenschaftliche Kompetenz: Die jeweiligen Autorinnen und Autoren wurden um einen Essay zu einem Fachgebiet gebeten, zu dem sie bereits geforscht haben. Was die Zusammenarbeit betrifft, so war uns das Miteinander sehr wichtig, das einen freundschaftlichen Diskurs auf Augenhöhe ermöglicht hat.

Bachhofer: Es gab mehrere Redaktionssitzungen, bei denen gemeinsam der Fortschritt des Projekts diskutiert und die weitere Vorgehensweise koordiniert wurden. Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Tulln gestaltete sich fruchtbringend, da wir ja nicht nur Geläufiges bringen wollten, sondern den Zugang zu Archivalien und Bildmaterial benötigten, das noch nicht so bekannt ist. Allen voran ist hier Andreas Pimperl zu nennen, der nicht nur Ansprechperson für alle unsere Fragen und Wünsche war, sondern auch selbst viel Input einbrachte.

