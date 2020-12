Es passierte irgendwann im Laufe des ersten Lockdown. Cornelia Kratschmann und Thomas Teufer beschlossen, nach Möglichkeit nur mehr einmal pro Woche einkaufen zu gehen. Die Erfrischungsgetränke kamen aus dem Soda-Sprudler. Was die beiden jedoch enttäuschend fanden, das waren die im Handel verfügbaren Sirup-Varianten. „Viele künstlich hergestellte Aromen und die noch dazu in Plastikflaschen abgepackt“, sagt Kratschmann.

So wie damals in Omas Stube

Wie Sirup hergestellt wird, wussten die beiden noch aus Kindertagen in Omas Stube. Und davon wollten sie auch nicht abweichen: Es sollten, nein es mussten unbedingt echte, natürliche Zutaten sein. Nachdem die Resultate nicht nur Kratschmann und Teufer, sondern auch im Freundeskreis mundeten, war der ursprüngliche Plan, nur für den Eigenbedarf zu produzieren, rasch verworfen. Sirup Marke Eigenbau wurde zur Geschäftsidee, Tuco Drinks war geboren.

„Doch die größte Herausforderung stand uns jetzt noch bevor. Wie es für ein Startup in der Branche üblich ist, musste ein Produzent gefunden werden“, erinnert sich Teufer. Das stellte sich als schwierig bis unmöglich heraus. „Mit echten Zutaten ist so etwas nicht möglich“ oder „Mit Zimtstangerl und Orangenschalen kann man keinen Cola-Sirup produzieren“ waren die Reaktionen.

Es muss gut schmecken, aber auch gut aussehen

Neuerliche Planänderung: Das Jungunternehmerpaar beschloss, die Produktion selbst zu wagen. In der Kaplanstraße im Tullner Gewerbegebiet wurde eine kleine, aber feine Sirup-Manufaktur aufgebaut. Während Teufer über das Produkt sagte: „Es muss vor allem gut schmecken!“, ergänzte Kratschmann mit Nachdruck: „Aber es muss auch gut aussehen!“

So werden vorläufig drei Sorten hergestellt: Cola, Ginger Ale und Tonic. „Unsere Idee ist auch, antialkoholische Essensbegleitung auf gehobenem Niveau zu ermöglichen“, schildert Teufer. Abgefüllt wird in stylischen Glasflaschen in edler Aufmachung. Beide zeigen sich zufrieden.

Als ersten Händler konnten sie den Tullner Obst-, Gemüse- und Nahversorgungsspezialisten Willi Hafenrichter für Tuco Sirupe begeistern. Auch Haubengastronom Toni Mörwald bietet sie in seiner Markthalle in Feuersbrunn sowie in seinem Kochamt im Wiener Palais Ferstel an. Außerdem sind die Dicksäfte über den firmeneigenen Online-Handel ( tuco-drinks.com ) zu beziehen.

„Wir freuen uns jedenfalls, dass das alles in Tulln funktioniert hat!“, betonen Kratschmann und Teufer. Im neuen Jahr wird in der Kaplanstraße 10 auch der Direktverkauf starten. Wie es weitergeht? Neue Sorten sind bereits in Planung, mit Kräutern, Himbeeren oder sommerlich mit Limette und Minze.