Eine kleine Gruppe Jugendlicher sorgte im Innenstadtgebiet immer wieder für Aufsehen. Die Bandbreite der Delikte reichte von Vandalismus und Diebstählen (war bereits gerichtsanhängig, die NÖN berichtete) über Belästigungen bis hin zu körperlichen Übergriffen.

Außerdem kam es bei der beliebten Eisdisco am Tullner Eislaufplatz zu diversen Vorfällen. „Es ist unvorstellbar, was dort schon alles passiert ist. Es gab Schlägereien und Besuchern mussten Alkohol, Rauchwaren und sogar Messer abgenommen werden“, berichtete Stadtrat Johannes Sykora (TVP) im Gemeinderat. Und genau in diesem Gremium traf man jetzt einstimmig Vorkehrungen.

Was die Eisdisco angeht, so darf die Firma Skorpion Taschen- und Personenkontrollen durchführen (zwischen 17.30 und 21 Uhr, je nach Bedarf und Notwendigkeit). Das Personal der Tullner Freizeitbetriebe kann das Gelände kontrollieren und die Einsätze leiten. Außerdem wird es nicht mehr gestattet sein, die Eisdisco ohne Eislaufschuhe zu besuchen (Ausnahme: Eltern, die Kindern beim An-/Ausziehen helfen).

Um möglichen Problemen im Innenstadtbereich wirksam begegnen zu können, wurde das Budget zur Beauftragung des Sicherheitsdienstes der Firma Skorpion im Rahmen der City Patrol für 2020 um 5.000 Euro erhöht. Damit kann die Präsenz dieser mobilen Einsatzgruppe nach Bedarf auch kurzfristig erhöht werden. Damit will der Gemeinderat Vandalismus vorbeugen und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung erhöhen.

Zu guter Letzt verzichtet die Stadtgemeinde auf die Ausübung eines bestehenden Durchgangsrechts durch die Rosenarcade zwischen Hauptplatz, Karlsgasse und Stadtpark.

Hintergrund: Die eingangs erwähnten auffälligen Jugendlichen beriefen sich auf dieses Recht, wenn sie vom Sicherheitspersonal aus dem Einkaufszentrum hinausgewiesen wurden.

Der Verzicht macht es weiters möglich, die Zugänge zur Rosenarcade außerhalb der Öffnungszeiten zu versperren.