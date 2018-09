„Ich wollte cool sein“, sagt einer von fünf 18-Jährigen aus dem Bezirk Tulln, die sich in ihrer Freizeit als Einbrecher übten. Am Landesgericht in St. Pölten wird den Burschen der Prozess gemacht.

In das Gastroschiff an der Donaulände in Tulln stiegen sie heuer im März durch ein Fenster ein, ließen Spirituosen und Geld mitgehen. „Wir haben das gemacht, weil dort viel zu holen ist“, erzählt einer der Angeklagten, die sich am Schiff auch mit einer Flex beim Tresor zu schaffen machten. Im April stiegen Angeklagte durch ein offenes Fenster in eine Wohnung. i-Phone und i-Pad wechselten dort den Besitzer.

Hammer mit Fensterscheibe zerschlagen

Bei einem Dachdecker in Tulln schlugen sie mit einem Hammer eine Fensterscheibe ein und versuchten, einen Tresor zu knacken. Bei einem Einbruch bei einem Gärtner in Tulln zogen sie ohne Beute davon. Pech hatten sie auch bei einer Firma in Judenau. „Dort ist der Alarm losgegangen“, erzählt einer der Kriminellen.

In Atzenbrugg stiegen die Burschen in ein Lebensmittelgeschäft ein, erbeuteten Brieflose und Zigaretten. „Schiebetüren haben sie dabei demoliert. Drei Tage lang war das geschäftsstörend“, berichtet das Opfer.

Der Richter verurteilt einen vorbestraften Teenager zu 18 Monaten Gefängnis. Zwei Angeklagte kommen mit Bewährungsstrafen davon, einer mit 120 Stunden gemeinnütziger Leistung. Der Fünfte - er soll auch mit einem Baseballschläger zugeschlagen haben - muss auf ein Urteil noch warten.