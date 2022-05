Einbrecherquartett lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Werbung

Die Verdächtigen waren mit mehr als 150 km/h im Ortsgebiet vor einer Fahrzeugkontrolle geflüchtet. Nach über 50 Kilometern setzten sie den Weg zu Fuß fort, wurden aber schließlich festgenommen

Die Verfolgungsjagd begann in Sieghartskirchen, in St. Andrä-Wördern wendete der Pkw mit den Verdächtigen und fuhr bis Muckendorf weiter, wo das Quartett in ein Waldstück flüchtete. Mit Unterstützung von Polizeidiensthunden, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) sowie einem Hubschrauber wurden die Beschuldigten in Zeiselmauer lokalisiert und gefasst. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Den Verdächtigen aus dem Bezirk Tulln und aus Wien-Penzing werden neben acht Einbrüchen auch drei Sachbeschädigungen und eine Brandstiftung vom 10. bis zur Festnahme am 18. April angelastet. Tatorte lagen in Grafenwörth, Michelhausen und Atzenbrugg (Bezirk Tulln), in Rohrendorf bei Krems, Mautern an der Donau und Senftenberg (Bezirk Krems) sowie in Schönbühel-Aggstein (Bezirk Melk). Bis auf die Brandstiftung waren die Beschuldigten zum Teil geständig. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Tulln wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, die drei mutmaßlichen Komplizen wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.