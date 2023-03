„Bussi Bussi“ mit 18 Figuren: Nadja Maleh über ihr neues Programm

Am Freitag, 3. März, findet im Danubium die NÖ Premiere von Nadja Malehs „Bussi Bussi“ statt. Die NÖN sprach vorab mit der Künstlerin über ihr neues Programm.

NÖN: „Bussi Bussi“, das klingt wie ein Wunsch nach etwas, den gerade in Corona-Zeiten wohl viele hatten…

Nadja Maleh: Tatsächlich habe ich den Programm-Titel schon vor Corona im Kopf gehabt. Mich interessiert seit Längerem wie man Verbundenheit kultivieren kann, aber in Zeiten von Distancing natürlich erst recht. Und gerade jetzt könnten wir da wohl alle ein bisserl fitter werden. Die Bussi-Bussi-Gesellschaft ist ja nicht unbedingt ein positiver Begriff, aber wenn man ein Bussi abzieht, bleibt etwas sehr Feines, nämlich einfach ein Bussi.

Wie setzt du dich auf der Bühne mit dem Thema Verbundenheit auseinander?

Maleh: Tatsächlich spiele ich diesmal 18 verschiedene Figuren, von denen jede ihren eigenen Zugang dazu hat. Da wäre etwa die Frau Prof. Huber, die es von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, oder die Kindergartenpädagogin, die ihr ganz eigenes Weltbild hat oder der Zen-Buddhist, der empfiehlt: „Sei gütig, aber net deppat!“ Es sind Archetypen, die wohl alle einen bestimmten Aspekt meines eigenen Vogels verkörpern – und ich selbst führe als Rahmenhandlung durch den Abend.

Wer dich buchen will, der könnte meinen, in einem künstlerischen Branchenverzeichnis gelandet zu sein: Kabarettistin, Sängerin, Autorin, Schauspielerin, Regisseurin, Sprecherin, Vortragende, Trainerin und Illustratorin. Was machst du nicht?

Maleh (lacht): Nun, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger auf der Welt und mache so viele Dinge, weil sie mir Spaß machen. Als Künstlerin blicke ich mit künstlerischem Herzen auf die Welt und will verschiedene Begabungen ausleben.

Regie führe ich gerne bei Kolleginnen und Kollegen, die ich toll finde. Als Sängerin habe ich gerade meine dritte CD herausgebracht. In den Lockdowns habe ich eine Achtsamkeitsausbildung gemacht, das ist zu einer großen Leidenschaft geworden …

Du bist die Tochter eines Syrers und einer Tirolerin, über diese Mischung hast du einmal gesagt: Beide sind stolz auf Kultur und Sprache, sind stur und haben Pfeffer im Arsch. Das gilt wohl auch für dich?

Maleh: Ich mache das alles, weil ich es möchte, aus einem inneren Antrieb heraus. Mein arabischer Nachname Maleh bedeutet übrigens „salzig“. Das hat mich letzten Sommer inspiriert, mit einem steirischen Bio-Kräuterbauern mein eigenes Kräutersalz zu kreieren: „Glück zum Drüberstreuen“. Und ich hätte noch 15 andere Ideen …

Apropos: Wie entstehen die Ideen für deine Programme?

Maleh: Ich pflege viele Kontakte, bin sehr verbunden … ich habe meist so viele Notizen und Gedanken, dass ich auch gut und gerne fünf Stunden spielen könnte. Letztendlich kürze ich dann zwei Programme auf eines zusammen. Die Leute bekommen also wirklich etwas für ihr Geld.

Hast du in Erwägung gezogen, auch bei deinem eigenen Programm Regie zu führen?

Maleh: Nein, ganz sicher nicht. Man braucht jemanden, der von außen drüber schaut. Mit Regisseurin Marion Dimali und Musiker Matthias Bauer habe ich ein ganz tolles Team. Es ist ein Segen, Leute zu haben, die verstehen, wie ich als Künstlerin bin und wie ich mich ausdrücke. Die beiden sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich jetzt so auf der Bühne stehe, wie ich es eben tue.

Wollen Sie miterleben, wie Nadja Maleh mit ihrer einzigartigen Stimme 18 verschiedenen Figuren mit unterschiedlichen Dialekten und Akzenten Leben einhaucht? Tulln Kultur und die NÖN verlosen 2x2 Karten. Wer bis Donnerstag, 2. März, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Bussi Bussi“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

