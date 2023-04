Christine Eixenberger im Danubium: Dem Schimmel die Stirn bieten

Lehrerin, Schauspielerin und Kabarettistin: Christine Eixenberger bringt mit Einbildungsfreiheit Vielfalt auf die Tullner Bühne.

NÖN: Einbildung ist auch eine Bildung. Wie sehen Sie als gelernte Grundschullehrerin das?

Christine Eixenberger: Naja, irgendwie stimmt das schon! Einbildung hat ja etwas mit Imaginationskraft und Kreativität zu tun, und beides sind durchaus wichtige Faktoren beim Lernprozess. Im Programm „Einbildungsfreiheit“ habe ich mir außerdem die Frage gestellt, wie frei ist man, wenn man seinen Wohnort wechseln will, um all seine Dämonen hinter sich zu lassen. Einen Teil nimmt man ja immer noch mit und man ist gar nicht so frei, wie man es sich vorstellt. Deshalb der Titel.

Um jetzt beide Themen, Schule und Immobilienmarkt, zu verbinden: Was ist schlimmer – Homeschooling oder Wohnungssuche?

Eixenberger: (lacht) Es hat beides seine Tücken. Das kommt auf die Voraussetzungen an. Bei der Wohnungssuche gibt es Gegenden, da stellt sich’s leichter dar, als das jetzt bei mir der Fall war, weil ich tatsächlich eineinhalb Jahre in München gesucht habe. Bei Grundschullehramt ist die Frage, welche Klasse, welche technische Ausstattung, welches Lehrmaterial man hat und wie viel Wille auch von Schulleitung und Kollegium da ist. Der Bildungssektor ist wahnsinnig wichtig, wird aber oft viel zu stiefmütterlich behandelt. In Deutschland, wie auch in Österreich.

Was ist der Unterschied zwischen Christine Eixenberger, der Lehrerin, und Christine Eixenberger, der Kabarettistin?

Eixenberger: Naja, mein Publikum zahlt halt jetzt Eintritt – das ist ein grundlegender Unterschied (lacht.) Warum es mich, glaube ich, letztlich zum Kabarett getrieben hat: Wenn du vor einer Klasse stehst, bist du dann eine gute Lehrkraft, wenn du auch Entertainer bist. Auf der Bühne ist das nichts Anderes. Meine Aufgabe da oben ist, die Leute zum Nachdenken und zum Lachen zu bringen. Sie von Alltagsproblemen abzulenken, auch wenn ich thematisch nahe am Alltag dran bin – ich beleuchte die Sachen einfach einmal von der anderen Seite und karikiere sie. Da bin ich noch etwas freier in der Umsetzung als im Schulkontext.

Es ist diese Dynamik, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn man als potenzieller Mieter oder Mieterin auf Vermieterinnen oder Makler trifft. Was einem da teilweise entgegengebracht wird, dieses Machtgefälle, findet man so auch in einer Lehnsherrschaft wieder. Christine Eixenberger

In ihrem Programm bringen Sie Burgfräulein und moderne Lehnsherren auf die Bühne…

Eixenberger: Es ist diese Dynamik, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn man als potenzieller Mieter oder Mieterin auf Vermieterinnen oder Makler trifft. Was einem da teilweise entgegengebracht wird, dieses Machtgefälle, findet man so auch in einer Lehnsherrschaft wieder. Das ist das Bild, mit dem hier gespielt wird.

Apropos Bild: Auf Ihrem Pressebild sind Sie Marie Antoinette. Mit Handy. Warum?

Eixenberger: Ich wollte das Moment der Moderne hineinbringen: Wie sehr wir auch Sklave sind von Social Media im Sinne von Selbstdarstellung und Verschwendungssucht. Auch in den sozialen Medien geht es um Macht und Manipulation, ähnlich wie auf dem Wohnungsmarkt. Das sind Dinge, die wir aus der Geschichte kennen und die sich seitdem nicht verändert haben.

War denn Ihre eigene Wohnungssuche erfolgreich?

Eixenberger: Ohne zu viel zu spoilern: Ich bin von mir daheim, von meinem Heimatlandkreis Miesbach, gestartet und wollte raus in die „große weite Welt“ – nach München. Und das hat dann wegen der Pandemie nicht funktioniert. Das Programm geht darum, dass ich einen Schimmelpilzbefall in meiner Wohnung hab, der eigentlich ein Bild ist für ziemlich krasse Stalking-Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ein Stalker war da ganz penetrant, auch vor meiner Wohnung und ich wollte diesem „Schimmel“ entfliehen.

Wie wird das im Programm behandelt?

Eixenberger: Das wird nicht explizit erwähnt, weil dieser Mensch einfach keine Bühne verdient hat. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird einem unterstellt, dass man solche Erlebnisse hinnehmen muss. Das muss man nicht! Ich habe mich gewehrt und mir meinen Raum zurückerobert. Deshalb bin ich lustigerweise da, wo ich eigentlich wegwollte, doch geblieben. Am Land mit unverbautem Blick auf die Berge.

Thematisch ist, denke ich, für jeden etwas dabei: Bildung, Wohnen, Pflege, Einsamkeit, Kirche – wir werden schon a Gaudi haben. Christine Eixenberger

Wenn Sie nicht gerade in den Bergen oder auf der Bühne sind, sind Sie in „Marie fängt Feuer“ auf ZDF zu sehen. Wie viel Schauspiel bringen Sie denn in Ihr Kabarett?

Eixenberger: Sehr viel! Ich bewundere österreichische Kabarettistinnen und Kabarettisten, weil ich das Gefühl habe, dass da die Grenzen verschwimmen zwischen Theater, Kabarett und Comedy. Bei uns gibt’s diese harte Abgrenzung zwischen politischem und sozialkritischem Kabarett, Stand-up-Comedy, Theater – ich versuche, das hingegen so fließend wie möglich zu machen. Theater habe ich viel drinnen und auch eine kleine Krimigeschichte.

Wir verlosen Tickets für Ihre Show in Tulln. Warum sollen unsere Leserinnen und Leser beim Gewinnspiel mitmachen?

Eixenberger: Ganz ehrlich: Es gibt was umsonst, warum sollte man da nicht mitmachen? (lacht.) Thematisch ist, denke ich, für jeden etwas dabei: Bildung, Wohnen, Pflege, Einsamkeit, Kirche – wir werden schon a Gaudi haben. Ich für meinen Teil würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn ich ein paar Leute, die mich vielleicht aus „Marie fängt Feuer“ kennen, persönlich treffe: Die Leute sehen ja immer nur mich, ich sie aber nicht. Und wenn mich die Leute noch gar nicht kennen: Dann wird’s Zeit!

Tulln Kultur und die NÖN verlosen 3x2 Tickets für Einbildungsfreiheit am Samstag, 15. April: Wer bis Donnerstag, 13. April, 11 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at (Betreff: Eixenberger) schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

