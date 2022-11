Danubium: Nach Leberkaas zum Regenerationsabend

Egal wie gut (oder auch eher weniger) der Saal gefüllt sein mag: Langweilig wird es im Danubium nie. Am Freitagabend nahmen Adi Hirschal und Wolfgang Böck mit Unterstützung ihrer Band „Die Brennenden Herzen“ das Publikum mit auf einen musikalischen Abstecher in die (Wiener) Vorstadt. Geboten wurde ein „Best of Strizzis“, was will man mehr.

Witzige Wortspiele und virtuose Stimmbandakrobatik boten am Abend darauf „Die Echten“. Wenn sich Christine Kisielewsky, Stephan Gleixner, Alexander Wartha und Andy Woerz der 20-jährigen Bandgeschichte stellen, dann ist es nur logisch, dass die als „Best of“ entstehende Vocal Comedy Show nicht unter dem Titel Quintessenz steht, sondern echt-folgerichtig Quart-Essenz heißt.

Was nun die nächsten Events im Rahmen von Tulln Kultur angeht, gibt es eine schlechte und zwei gute Nachrichten.

Die schlechte zuerst? Alex Kristan ist mit seinen „50 Shades of Schmäh“, die am 1. Dezember in Tulln zu sehen sind, längst ausverkauft. Aber für zwei weitere Programm-Highlights gibt es Tickets käuflich zu erwerben und zu gewinnen: Am Freitag, 25. November, macht Jimmy Schlager in seinem neuen Programm „Leberkaas Hawaii“ das, was er schon immer macht: sich wundern und darüber erzählen, in einem bewährten Wechselspiel aus Geschichten und Liedern.

Am Freitag, 2. Dezember, bringt Roland Düringer seinen „Regenerationsabend 2.0“ auf die Bühne des Tullner Danubiums.

Kann es denn sein, dass sich ein völlig unvorbereiteter Schauspieler, ohne Stück und eingelerntem Text auf die Bühne stellt, zwei Stunden lang das ausverkaufte Theater unterhält und das Publikum bis zum Schluss davon überzeugt ist, dass hier alles nach Plan läuft? Kann es sein, dass der Schauspieler dreißig Jahre danach die Gschichtln vom Heiligen Abend in Favoriten, Motorradrennen im Wienerwald, vom am Glatteis tanzenden Jeep und den ersten langweiligen Stunden am Burgtheater zu neuem Leben erweckt? Wer hingeht, weiß mehr!

E&A und die NÖN verlosen jeweils 2x2 Tickets. Wer bis Donnerstag, 24. November (Kennwort „Jimmy Schlager“) oder bis Donnerstag, 1. Dezember (Kennwort „Roland Düringer“), bis 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

