Die Herbstsaison im Danubium startet

Den Auftakt der Herbstkultur bestreitet das Duo Lainer & Putscher mit seinem Programm „WurstSalat“. Die Veranstaltung wurde von 14. April verschoben, für den neuen Termin am Freitag, 29. September, sind noch Karten erhältlich. Als Nächstes steht am Freitag, 6. Oktober, mit „Radikal Inkonsequent“ die NÖ-Premiere des neuen Programms von Eva Maria Marold an. Die Künstlerin gestaltet mit Unterstützung von Andi Pilhar (Keyboard) und Goran Mikulec (Gitarre) einen sehr persönlichen musikalischen Abend. Marold wird dabei ihre ur-eigensten Interpretationen bekannter Lieder von A wie Abba bis Z wie Zappa singen.

Weiter geht es am Samstag, 7. Oktober, mit dem Tullner Lokalmatador Lukas Resetarits (den mit Eva Maria Marold die burgenländischen Wurzeln verbinden). Der Grand Seigneur des österreichischen Kabaretts befasst sich in „Über Leben“ lustvoll mit der Banalität des Daseins, besonders des eigenen.

Die weite Welt des Kabaretts und der Musik in Tulln erleben

„Wir hoffen natürlich, dass es im Danubium in derselben Tonart weitergeht wie auf der Donaubühne, wo wir heuer eine wirklich sensationell gute Saison hatten“, sagt E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker. Wer tagsüber noch die Sonnenstrahlen genießt, sollte die schon kühlen bis kalten Abende doch idealerweise mit Kulturgenuss im Danubium verbringen, denn: „Man muss Tulln nicht verlassen um die weite Welt des Kabaretts und der Musik zu bereisen.“ Karten sollte man sich aber lieber rasch sichern. Die Auftritte von Alex Kristan und Thomas Stipsits sind bereits ausverkauft, für jene von Martin Frank, Gernot Kulis und Omar Sarsam gibt es nur noch wenige Tickets.

Die gute Nachricht: Für die NÖ-Premieren von Eva Maria Marold und Martin Frank (3. November) verlosen Tulln Kultur und die NÖN 2x2 Karten. Wer bis Freitag, 29. September, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Marold“ oder „Frank“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.