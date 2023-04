Saisonfinale im Tullner Danubium

Im Mai legt Tulln Kultur eine Verschnaufpause ein und im Juni startet die Donaubühnen-Saison. Aber bevor es soweit ist, wird im Danubium die künstlerische Abwechslung noch einmal ganz groß geschrieben. Schon diesen Freitag, 21. April, räumt Stefan Verra unter dem Titel „Körpersprache gendert nicht“ mit gängigen Vorurteilen über männliche und weibliche Körpersprache auf. Dass es überhaupt eine jeweils eigene gäbe, sei erstens Nonsens und zweitens unwissenschaftlich. Apropos weiblich und männlich: Tulln Kultur und die NÖN verlosen jeweils 2x2 Tickets für eine Künstlerin und einen Künstler.

„Arbeitsloos“ mit Aida Loos und „Zusammenbraut“ mit Dirk Stermann



Am Donnerstag, 27. April, gastiert Aida Loos mit ihrem Programm „Arbeitsloos“ im Danubium. Ganz in weiß und zuckerlrosa reflektiert sie darin Kaffehausdialoge und Cremeschnittenmonologe, wobei sie ihre Gäste parodiert, vom bezirksbekannten Alkoholiker bis zu prominenten Persönlichkeiten.

Am nächsten Abend, am 28. April, wird Dirk Stermann sein erstes Soloprogramm mit dem Titel „Zusammenbraut“ zum Besten geben. Darin heiratet seine Tochter und der Comedian schmeißt eine Party für sie. Aber irgendetwas stimmt nicht und aus der ausgelassenen Feier wird eine Abrechnung mit den Vaterqualitäten des Fernsehstars.

Wer bis Montag, 24. April, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Aida Loos“ oder „Dirk Stermann“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

