Kunst und Handwerk in der Messe

Vergangenes Wochenende zeigte sich Tulln nicht nur als Blumen-, sondern auch als Designstadt. Über das gesamte Wochenende konnten sich in der Messe „Designverliebt“ Aussteller aus diversen Aspekten des modernen Genusses präsentieren – ob Bekleidung, Nahrungsmittel, Inneneinrichtung, Schmuck oder Kunst, für Groß und Klein war allerhand bei freiem Eintritt dabei. Die Aussteller füllten dabei die gesamte Donauhalle aus, daneben war aber noch Raum für eine ruhigere Fläche zum Sitzen, Essen, Plaudern und ein Café. Drei Food Trucks sorgten außerhalb der Halle für den leiblichen Genuss der Gäste.

Insgesamt konnte das interessierte Publikum bei fünfzig Ausstellern Neues und Spannendes sehen und erstehen. Die Bandbreite an Gezeigtem war beachtlich – mundgeblasene Acrylmalerei, Kakteenarrangements in Tonschalen, Bienenbrot und Kunstdrucke auf Schulkartenplanen etc.

Das Augenmerk lag hier ganz eindeutig beim Handwerk und dem Einzelstück – massenangefertigte Industrieware suchte man auf dieser Messe vergeblich.

Die nächste Designverliebt-Messe wird am 30. April und 1. Mai in St. Pölten in der Glanzstoff Konerei stattfinden und kehrt am 26. und 27. November nach Tulln zurück.

Die Messe Tulln beherbergt am 22. bis 24. April die HausBau + EnergieSparen.

