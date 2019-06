„Das Thema Gesundheit, Pflege und Betreuung ist eine große Herausforderung“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Festansprache.

„In Niederösterreich und in ganz Österreich haben wir ein Gesundheitswesen auf höchstem Niveau und wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt“, sagte sie und erinnerte an die Investitionen in den letzten Jahren und an den geplanten Zubau beim Universitätsklinikum Tulln. „Dass unsere Häuser so gut dastehen und die Kliniken bei den Patientenbefragungen so gut abschneiden, ist auf die tagtägliche Arbeit des gesamten Personals zurückzuführen“, betonte Mikl-Leitner und sprach allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Dank und ihre Anerkennung aus.

Jetzt komme eine neue Landesgesundheitsagentur, die unter einem Dach Pflege, Gesundheit und Betreuung managen, organisieren und steuern soll.

Kaufmännischer Direktor Andreas Mikl informierte in einem geschichtlichen Rückblick über die Entwicklung des Landesklinikums Tulln.

Das Universitätsklinikum Tulln ist Lehr- und Forschungsstandort der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und versorgt mit derzeit rund 430 Betten die Bevölkerung des Bezirkes Tulln sowie fachspezifisch teilweise auch überregional.