Landtagswahl-Ergebnis: TVP ist zufrieden

„Corona, Ukraine-Krieg, Teuerung – so viele Dinge, die vom eigentlichen Geschäft ablenken, unter diesen Rahmenbedingungen sehe ich das sehr positiv“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk. Das sei ein klares Zeichen dafür, dass in Tulln selbst in schwierigen Zeiten ein solides Fundament der Volkspartei vorhanden ist.

Ähnlich sieht das Stadtrat Lucas Sobotka, der auf Platz 8 der ÖVP-Liste kandidierte: „Wir haben sehr viel Unterstützung von der Bevölkerung erfahren. Wir sind als TVP gut aufgestellt.“

