„Es geht nicht nur um die Wurscht“, erklärte Lukas Resetarits gleich zu Beginn der Vorpremiere seines neuen Programmes „Wurscht“ in der Kunstwerkstatt. Er ging der Frage nach, ob uns wirklich alles, was in der Welt so passiere, egal sei.

Von „völlig Blunzn“ und einem Abstecher zum Blunzenkaiser erinnerte sich Resetarits an Zeiten seiner jahrzehntelangen Burenwurschtsucht, ja eigentlich war er ja schon ein richtiger Burenwurscht-Somelier.

Auch das Sehnsuchtsland Amazonien nahm er unter die Lupe: „Bestellen, zurückschicken und die schmeißen des ja dann eh weg.“ Am besten das Klumpert gleich wegschmeißen oder auslagern in „my space“. „Des kummt in a Raketen und wird hin und her geschickt.“ Da kommts zu einem richtigen Klumpert-Tsunami. „Das Hirn wird völlig vermüllt.“

Mit der ewigen Angst der Menschen vor den Fremden und dem Fremden trifft er voll ins Schwarze.

In der Wurschtigkeitswelt braucht es Coaching Seminare für Soziopathen. „Ist ganz aktuell, ich steh’ dazu, da kann man blunznbled sein.“

Auch die Begriffe, die mit „-tion“ enden, scheinen suspekt zu sein: Motivation, Solution, Innovation.

„Aber es ist mir net wurscht und ich hoffe, da bin i net allein damit“, erklärte der Kabarettist am Ende, unter viel Applaus.

Im Oktober wird Lukas Resetarits im Danubium zu sehen und zu hören sein.