Manfred Henninger: Der Fels in der Corona-Brandung

Es gibt vermutlich nur noch wenig, das Manfred Henninger wirklich erschüttern kann und das liegt nicht in erster Linie daran, dass er Vater von sechs Kindern ist. Als Leiter des Fachgebiets Katastrophen an der Bezirkshauptmannschaft Tulln ist er auch seit mehr als zwei Jahren als Krisenstabsleiter für das Management der Corona-Pandemie zuständig.

Manfred Henninger, Krisenstabsleiter an der BH Tulln. Foto: Peischl

NÖN: Gehen wir zum Anfang zurück, wie war die Lage als Sie im Februar 2020 den Krisenstab einrichteten?

Manfred Henninger: Wir haben nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Wir kannten nur die Schreckensbilder aus Italien und China und plötzlich waren wir an der BH Tulln mit einem der ersten Fälle in Niederösterreich konfrontiert. Anfangs stieg das relativ langsam, aber zunächst dachten wir: Wahnsinn, fünf bis zehn Fälle pro Tag, wie sollen wir das handeln – wenn wir gewusst hätten …

Vor dem Sturm kam aber noch eine kurze Ruhephase…

Ja, von Mai bis August 2020 konnten wir ein bisschen durchatmen. Aber mit den ersten Reiserückkehrern hatten wir bald wieder genug zu tun, im Sommer 2021 war das schon ein wenig anders. Und im Jahr 2022 hatten wir es zuletzt mit bis zu 800 Fällen pro Tag zu tun.

Wie gelang es, das alles zu bewältigen?

Ganz zu Beginn war nur hauseigenes Personal im Einsatz. Aber schon bald waren zusätzliche Kräfte erforderlich. Unter anderen werden Kindergärtnerinnen in Karenz und Studenten für das Contact Tracing eingesetzt und wir erhalten Assistenz vom Bundesheer. So entstand ein bunter Haufen, mit zum Teil unterschiedlichen Arbeitsweisen, die nicht immer einfach unter einen Hut zu bringen sind. Aber es funktioniert und es entstanden richtige Freundschaften.

Und technisch?

Anfangs arbeiteten wir mit einfachen Excel-Tabellen. Aber das Land NÖ „schnitzte“ eine eigene IT-Lösung, die rasch zur Eier legenden Wollmilchsau herangereift ist. Damit konnten zuletzt landesweit bis zu 15.000 Bescheide bewältigt werden, obwohl immer noch Individual-Entscheidungen dahinter stehen. Wichtig war übrigens auch das Abwasser-Monitoring. Damit konnten wir entstehende Cluster schon einige Tage zuvor erkennen.

Wahrscheinlich ging es aber trotzdem nicht allen immer schnell genug…

Ein Riesenproblem ist, dass viele Betroffene sich selbst für den einzigen oder wichtigsten halten. Wenn am Samstag die Kontaktliste übermittelt wird und wir es nicht schaffen, dass am Sonntag um 15 Uhr der Absonderungsbescheid für ein Kind da ist, kann es passieren, dass die Whats-App- und Social-Media-Gruppen der Eltern explodieren: „Was ist bitte mit der BH los?“ Und das in Zeiten von bis zu 800 Fällen pro Tag mit jeweils rund zehn Kontakten.

Und dann kann es auch noch sein, dass das Kind zum Kindergarten gebracht, obwohl es positiv ist, nur weil der Absonderungsbescheid noch nicht da ist. Kein Wunder, wenn das Personal verzweifelt.

Hat sich über die Zeit der Umgangston gewandelt?

Anfangs liefen die Gespräche noch moderat, es herrschte auch eine Art Angst vor dem Ungewissen. Aber im letzten halben, dreiviertel Jahr hat sich das zum Negativen geändert. Unsere Leute sind zum Teil wüsten Beschimpfungen ausgesetzt und es herrscht null Verständnis. Dazu hat auch die immer tiefere Spaltung mit Corona-Zweiflern und Impfgegnern beigetragen.

Ich bin ein alter Hase, an mir prallt so etwas ab. Aber wir haben viele sehr junge Leute im Einsatz, die noch nicht so viel Lebenserfahrung haben. Das geht das schon an die Substanz.

Gibt es auch positive Erfahrungen?

Glücklicherweise wächst die Gruppe der Menschen, die unsere Arbeit wertschätzt. Natürlich ist Quarantäne ein Eingriff in die persönliche Freiheit, die eingeschränkt wird. Aber diejenigen, die Verständnis zeigen, sagen dann auch einmal: „Danke, dass ihr auch am Wochenende für uns da seid und danke, dass ihr uns da durchhelft.“

Waren Sie selbst betroffen?

Ich habe Ostern 2021 die Delta-Variante erwischt, mit einem schweren Verlauf, das hat bis heute Nachwirkungen. Seit 2021 stieg generell die emotionale Belastung, auch Menschen aus dem Nahbereich und Kollegen in Pension sind verstorben. Nicht vergessen darf man, dass wir alle aus dem Verwaltungsbereich kommen und psychologisch nicht eigens geschult sind. Und dann gibt es Personenbeschränkungen für Begräbnisse oder Fälle von Menschen, die nicht dabei sein können, weil sie selbst positiv sind. Da bewegt man sich permanent in einem Spannungsfeld.

Wenn Sie zurückschauen: Gibt es etwas, das Sie heute anders machen würden?

Im Nachhinein ist man immer klüger. Aber aus der jeweiligen Situation heraus und vom jeweiligen Wissenstand ausgehend? Nein, das denke ich nicht. Aber natürlich haben wir laufend dazu gelernt.

Gibt es etwas, das Sie Ihrem Team sagen wollen?

Ja, dass ich stolz auf unsere Leute bin! Als große Bezirkshauptmannschaft in Niederösterreich haben wir bis zu 800 Fälle täglich bewältigt und das Contact Tracing nie aufgeben. Außerdem bin ich dankbar für die super Zusammenarbeit mit Gemeinden und Blaulichtorganisationen. Die Polizei hat ihre Kontrolltätigkeit mit viel Augenmaß gesetzt und die richtigen Hotspots gesetzt.

