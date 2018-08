Maturastreiche sind oft witzig, manchmal provokant, in einigen wenigen Fällen ziehen sie aber Anzeigen nach sich, wie jetzt mit Verspätung beim Maturajahrgang 2018 im BG/BRG Tulln. Da wurde im Juni unter anderem ein Planschbecken zur Abkühlung aufgestellt und mit Wasserbomben geworfen - so weit, so harmlos. Aber einige Maturanten hatten mit weißer Farbe (wie sie auch für Maistriche verwendet wird) den Platz vor dem Haupteingang mit teils obszönen Begriffen und Zeichnungen „verziert“.

„Dabei hatte ich die Maturanten noch vor der Feier gebeten, dass sich die Streiche im Rahmen halten mögen“, erinnert sich Direktorin Irene Schlager. Doch die gepinselten Obszönitäten erwiesen sich als sehr dauerhaft. Weder mehrfacher Regen noch Versuche, die Schierereien mittels Hochdruckreiniger zu entfernen, waren von Erfolg gekrönt.

„Es wurde etwas besser, war aber noch lange nicht weg. Ich musste schließlich die Bundesimmobiliengesellschaft über den Schaden informieren“, berichtet die Direktorin weiter. Der Gebäudeeigentümer sah sich gezwungen, Anzeige zu erstatten. Die Tullner Polizei stellte bei einem Lokalaugenschein schwere Sachbeschädigung fest und konnte mehrere Beschuldigte ausfindig machen. Einer wurde bereits einvernommen, er hatte aber lediglich die Farbe zur Verfügung gestellt. Die Aussagen weiterer mutmaßlicher Übeltäter sind noch ausständig.

Von Seiten der Bundesimmobiliengesellschaft heißt es dazu: „Priorität für uns hat die vollständige Reinigung des Vorplatzes bis Schulbeginn. Wir sind weiterhin gesprächsbereit und stehen in intensivem Kontakt mit den Beteiligten, um eine gemeinsame Lösung zu finden.“