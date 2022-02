Messerangriff war versuchter Mord: zwölf Jahre Haft für 28-Jährigen

Am 11. Oktober 2021 kam es zu einem Streit vor einer Tullner Stadtwohnung. Ein 33-jähriger bosnischer Staatsbürger erlitt drei Messerstiche in den Oberkörper und einen Nasenbeinbruch durch einen Tritt ins Gesicht. Obwohl eine der Attacken die Lunge getroffen hatte und später notoperiert werden musste, konnte das Opfer blutüberströmt mit dem Auto flüchten und ins Krankenhaus fahren.

Der angeklagte 28-jährige Kinder-Fußballtrainer führte mehrere Jahre eine Sex-Beziehung mit der Schwägerin des Opfers. Der Bosnier war aber ebenfalls in diese Frau verliebt und versuchte die beiden auseinanderzubringen, indem er sie mit Instagram-Nachrichten bombardierte. Am Tag der Tat fuhr er zur Schwägerin, um den Wiener vor ihrer Wohnung zur Rede zu stellen und die Sache „wie Männer zu klären“.

Daraufhin rief der Trainer die Polizei und soll sich „zu Tode gefürchtet haben“. Dennoch ging er hinunter auf die Straße, wo ihn dann das Opfer attackiert haben soll.

„Ich hatte solche Angst. Er hat mich mit einem Meißel attackiert und mir auf den Kopf geschlagen. Ich habe in Notwehr gehandelt, es ist unbeschreiblich, was ich in der Situation durchgemacht habe“, beschrieb der in Kabul geborene Angeklagte, der keine sichtbaren Verletzungen im Gesicht aufwies.

Die Version des Bosniers weicht davon allerdings deutlich ab. „Der Angeklagte kam aus der Wohnung und trat gegen mein Auto. Sobald ich ausstieg, ging er mit einem Messer auf mich los und trat mir, als ich ins Auto flüchten wollte, mit dem Fuß durch das offene Fenster ins Gesicht“, schilderte der vorbestrafte 33-Jährige. Die Polizei konnte am Tatort allerdings weder das Messer noch den besagten Meißel finden.

In einem früheren Prozess ging der Bosnier mit einer Axt auf den 28-jährigen Fußballtrainer los und wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Mehrere Zeugen beschrieben den ebenfalls wegen Betruges vorbestraften Angeklagten als ruhigen und sanftmütigen Menschen. Sie lobten ihn als sehr engagierten Fußballtrainer, der nie aggressiv wurde. Eine andere Zeugin, mit der der Angeklagte eine Beziehung geführt hatte, behauptete hingegen: „Er hat mich ständig geschlagen, gedemütigt und mich wie eine Sklavin gehalten.“

Die Geschichten zur Tat weichen also deutlich voneinander ab. Da es keine direkten Zeugen gab, mussten die Geschworenen am Ende des Prozesses entscheiden, ob der Angeklagte oder das Opfer lügt. Nach fast zwei Stunden Beratungszeit stand das Urteil fest: Der 28-Jährige Trainer, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befindet, handelte nicht in Notwehr, sondern hat versucht, das Opfer mit Messerstichen zu töten. Der Wiener wurde zu zwölf Jahren hinter Gittern und 1.000 Euro Schmerzensgelds verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren