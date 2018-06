Die Weltmeisterschaft in Russland ist angelaufen. Schon seit Wochen sind große und kleine Sammler wieder im Panini-Pickerl-Fieber. Kein Wunder: Wer wirklich alle 682 Sticker ins Album kleben will, muss selbst mit sportlichem Ehrgeiz dabei sein. Seit April findet daher im Einkaufszentrum Rosenarcade jeden Dienstag und Samstag eine Tauschbörse statt. Auf Listen werden Nummern ausgestrichen, Alben werden voller, aber wie füllt man die allerletzten Lücken?

Es wird wild getauscht

„Gemeinsam mit der NÖN Tulln möchten wir Pickerl-Sammlern dabei helfen, ihr Album rechtzeitig bis zum Finale der Fußball WM voll zu bekommen“, erklärt Centerleiterin Katharina Gfrerer. Ab sofort werden daher bei den Tauschbörsen in der Rosenarcade einzelne, besonders verzweifelt gesuchte Stickernummern notiert und in der Woche darauf in der NÖN veröffentlicht. Wer eines dieser dringend gesuchten Pickerl besitzt und damit als erster am nächsten Tauschbörse-Termin zum Infopoint im Einkaufszentrum kommt, erhält als Belohnung einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro.

Die Panini-Tauschbörsen finden noch bis 14. Juli an jedem Dienstag und Samstag von 14 bis 17 Uhr im zweiten Obergeschoß der Rosenarcade statt.