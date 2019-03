„Mit 14 Jahren hörte er Stimmen, mit 17 sprach er dem Alkohol zu und rauchte Cannabis. Dieser chronische Suchtgiftkonsum könnte Auslöser für seine Krankheit gewesen sein“, sagt der Staatsanwalt in einem Prozess gegen einen 28-Jährigen, der an paranoider Schizophrenie leidet.

Vor einem Geschworenensenat sitzt der Mann, weil er am 17. September 2018 in Tulln mit einem Küchenmesser auf seine Freundin einstach, dreimal in den Brustkorb, einmal in den Hals. Die Frau hatte Glück und überlebte.

Das Opfer hat bei dem Betroffenen einen panischen Gesichtsausdruck wahrgenommen“, setzt der Ankläger fort, der versuchten Mord vorwirft. Weil der 28-Jährige zum Tatzeitpunkt aber nicht zurechnungsfähig war, beantragt der Staatsanwalt Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Betroffener in betreutem Wohnen untergebracht

Laut psychiatrischem Gutachter litt der 28-Jährige zum Tatzeitpunkt unter einer schweren psychischen Störung und habe „hochgradige Angst und paranoide Vorstellungen“ gehabt. Mittels Medikation sei sein „Seelenleben“ jetzt weitgehend geordnet. Der Mediziner empfiehlt bedingte Einweisung.

Die Geschworenen sind sich einig, dass der 28-Jährige versucht hat seine Lebensgefährtin zu töten aber nicht zurechnungsfähig war. Die Einweisung wird bedingt unter Probezeit von zehn Jahren ausgesprochen. Weisungen wie Depotmedikation, ambulante Behandlung, fachärztliche Kontrolle sowie Alkohol- und Suchtgiftabstinenz werden erteilt. Bewährungshilfe wird angeordnet.

„Der Betroffene wird somit auf freien Fuß gesetzt und sofort in betreutem Wohnen untergebracht“, sagt der dem Senat vorsitzende Richter. Und: „Ein Restrisiko für die Gesellschaft bleibt. Der Betroffene ist aber krankheitseinsichtig, verlässlich und paktfähig.“ Rechtskräftig.